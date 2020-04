Lãi suất tiền gửi tiết kiệm rủ nhau giảm mạnh

Đồng loạt giảm lãi suất huy động

Chị Tố An ở quận 2, TP.HCM cho biết, ngày 6-4 vừa qua, tới kỳ đáo hạn sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng của chị tại ngân hàng SCB. Khi đến ngân hàng, chị mới biết mức lãi suất tiền gửi ở kỳ hạn này hiện giảm 0,1%/năm, ngay cả lãi suất ưu đãi cho khách hàng trên 40 tuổi cũng điều chỉnh giảm từ 0,03 xuống 0,02%/năm. Nghe thì thấp nhưng với số tiền gửi 900 triệu thì tính ra chị mất hơn 1 triệu đồng so với mức lãi suất cũ.



Chị An cho biết thêm, nếu so với biểu lãi suất của tháng 3 thì mức điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi của tháng 4 tại SCB đối với một số kỳ hạn ngắn chỉ khoảng 0,1 – 0,2%/năm. Nhưng nếu so với vài tháng trước thì mức giảm tính ra vô cùng cao. Cụ thể, trước Tết lãi suất kỳ hạn 3 tháng lên tới 5,5%/năm thì hiện tại chỉ còn 4,75%/năm, tương đương giảm tới 0,75%/năm.

Cũng trong đợt giảm lãi suất huy động lần này ghi nhận nhiều ngân hàng thương mại giảm khá mạnh. Đơn cử như tại VPBank, tuỳ số lượng tiền gửi mà lãi suất đối với kỳ hạn 12 tháng ở ngân hàng này hiện chỉ còn từ 6,7 – 7,2%/năm, giảm 0,2 – 0,7% so với biểu lãi suất tiền gửi trong tháng 3.

Ngân hàng ACB cũng điều chỉnh giảm tới 0,55%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 18 - 36 tháng, hiện cũng chỉ còn 7,05 - 7,35%/năm. Các khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng kỳ hạn trên 18 tháng bị giảm 0,55% so với tháng trước.

Tương tự, ngân hàng Eximbank điều chỉnh giảm lãi suất ở nhiều kỳ hạn với mức giảm từ 0,1-0,4 điểm %. Ngân hàng Bản Việt giảm mạnh lãi suất ở một số kỳ hạn dài từ 18-30 tháng tới 0,5%/năm, xuống còn 7,5%/năm. Hồi tháng 3, ngân hàng này điều chỉnh giảm từ 0,2-0,6% đối vời lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng.



Trong khi đó, ở khối các ngân hàng thuộc khối quốc doanh mức lãi suất tiền gửi có phần nhẹ nhàng hơn. Tại Vietcombank, lãi suất tiền gửi cao nhất hiện chỉ là 6,8%/năm ở kỳ hạn 24 tháng, riêng với các kỳ hạn từ 36 đến 60 tháng chỉ còn 6,5%/năm, giảm tới 0,3%/năm so với tháng trước.

Bảng lãi suất mới tại Vietinbank cũng ghi nhận xu hướng giảm điểm ở các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, lãi suất mới đã giảm 0,2 điểm % so với đầu tháng 3, hiện phổ biến ở mức 5,1%/năm, các kỳ hạn từ 36 tháng trở lên cũng chỉ còn 6,6%/năm.



Lãi suất cho vay vẫn chưa chịu giảm

Mặc dù lãi suất tiền gửi đã được điều chỉnh giảm nhưng lãi suất cho vay hiện nay tại một số ngân hàng vẫn đứng im ở mức cao. Đơn cử như tại Techcombank lãi suất vay mua nhà sau ưu đãi là 13%/năm.

Chị Hồng Hạnh, nhà ở quận 9 chia sẻ: Tôi đang tham khảo một vài ngân hàng để vay mua nhà nhưng thấy mức lãi suất quá cao. Có ngân hàng đang áp dụng lãi vay nhà đất siêu linh hoạt cho 12 tháng đầu là 10,9%/năm. Lãi suất cho vay của các năm tiếp theo được tính dựa trên lãi suất kỳ hạn 13 tháng lãi cuối kỳ cộng với biên độ 5,7%/năm.

"Với lãi suất kỳ hạn 13 tháng của ngân hàng này đang là 7,7%/năm, cộng thêm biên độ nữa thì sau khi hết lãi suất ưu đãi, nếu đồng ý vay tôi sẽ phải chịu mức lãi suất lên tới 13,3%/năm", chị Hạnh nói.

Anh Nguyễn Tuấn Phước, nhân viên văn phòng chia sẻ: Tôi vay 1,5 tỉ tại Vietcombank với lãi suất 10,5%/năm sau ưu đãi. Hiện đã là năm thứ hai và dư nợ của tôi còn khoảng 1,3 tỉ. Trước đây cả hai vợ chồng đều đi làm thì mỗi tháng tôi vẫn trả lãi vay ngân hàng bình thường và không cảm thấy áp lực. Nhưng hiện tại do tác động bởi dịch COVID-19, chỉ còn mỗi mình tôi đi làm, công ty của vợ tạm dừng hoạt động. Tôi phải để vợ và con về quê để giảm bớt chi phí.

Cách đây vài ngày tôi có liên hệ với nhân viên của ngân hàng để hỏi thăm xem mình có thuộc diện được miễn giảm lãi hay không thì được biết là hoàn cảnh của gia đình tôi không phù hợp với điều kiện khung của ngân hàng đưa ra.

"Giờ đây mọi chi phí sinh hoạt gia đình, lãi vay đều chỉ có dựa vào thu nhập của một mình tôi. Nếu tình hình dịch kéo dài thêm vài tháng nữa thì tôi thực sự không có khả năng trả nợ", anh Tuấn Phước lo lắng.