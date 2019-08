Lợi nhuận hợp nhất của BIC tăng 18% nửa đầu năm 2019

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa).



Tham dự hội nghị, về phía Ngân hàng BIDV có ông Trần Xuân Hoàng, Phó Tổng Giám đốc BIDV, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC và đại diện lãnh đạo các ban liên quan tại trụ sở chính BIDV. Về phía BIC có sự góp mặt của toàn thể thành viên hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc BIC, giám đốc các ban/trung tâm tại trụ sở chính, giám đốc các công ty thành viên BIC và tổng giám đốc 02 liên doanh của BIC tại Lào và Campuchia.

Ông Trần Hoài An, UV HĐQT, Tổng Giám đốc BIC, báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019



Tại hội nghị, ông Trần Hoài An, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc BIC, cho biết hoạt động kinh doanh của BIC trong 6 tháng đầu năm 2019 ghi nhận những kết quả rất tích cực. Tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng công ty mẹ hoàn thành 47% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm ngoái; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế tăng trưởng 18% so với cùng kỳ 2018, hoàn thành 67% kế hoạch năm.

Đặc biệt, nửa đầu năm 2019, BIC ghi nhận lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Đây là kết quả từ những nỗ lực của BIC trong nhiều năm qua trong việc cơ cấu lại sản phẩm, kiểm soát tốt các chi phí hoạt động, chi phí bồi thường và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí.

Hoạt động bán lẻ 6 tháng đầu năm 2019 của BIC cũng đạt được những kết quả ấn tượng. Trong đó, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) tăng trưởng 69%, hoàn thành hơn 45% kế hoạch năm.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh tích cực, 6 tháng đầu năm 2019, BIC cũng hoàn thành việc tái định hạng tín nhiệm với Tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M. Best. Dự kiến kết quả sẽ được công bố chính thức trong tháng 8-2019. Hiện nay, BIC đang là một trong 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có định hạng tín nhiệm cao nhất thị trường (B++). BIC cũng vinh dự được các tổ chức uy tín tại Việt Nam vinh danh với nhiều danh hiệu, giải thưởng như: Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, Top 100 Thương hiệu mạnh nhất Việt Nam…

Với kết quả hoạt động kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm, nửa cuối năm 2019, BIC sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đã phát huy hiệu quả trong các tháng đầu năm để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, cụ thể: Tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng công ty mẹ đạt 2.220 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 223 tỷ đồng.

Ông Trần Xuân Hoàng, Phó Tổng Giám đốc BIDV, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC, đánh giá rất cao những kết quả mà BIC đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, theo ông Hoàng, chặng đường cuối năm của BIC vẫn còn nhiều thách thức. Ông Hoàng yêu cầu BIC cần triển khai thêm các ý tưởng sáng tạo, có các giải pháp gia tăng hiệu quả hoạt động, bên cạnh việc gia tăng doanh thu phí bảo hiểm phải duy trì tỷ lệ chi phí hợp lý. 6 tháng cuối năm 2019, BIC cần tiếp tục đẩy mạnh việc thay đổi mô hình, cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản trị điều hành tại các Công ty thành viên, đồng thời, cải tiến, đổi mới cơ cấu tiền lương nhằm nâng cao năng suất lao động.

Tại hội nghị, BIC cũng đã công bố Quyết định xếp loại hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 đối với các công ty thành viên và khen thưởng các đơn vị triển khai Bancassurance tốt nhất ở từng địa bàn trên toàn quốc.