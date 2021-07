Ngày 5-7, phiên đầu tiên của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) trên hệ thống giao dịch mới chính thức được vận hành. Điều này được nhà đầu tư kỳ vọng sẽ chấm dứt hoàn toàn tình trạng nghẽn lệnh trên sàn HOSE kéo dài từ cuối năm ngoái.

Coi chừng VN-Index rơi về ngưỡng 1.200 điểm

Trái ngược với dự đoán về xu hướng tâm lý hồ hởi sẽ giúp thị trường kéo dài chuỗi phiên tăng điểm từ tuần trước, thì bước sang phiên giao dịch đầu tiên trên hệ thống giao dịch mới thị trường lại chìm trong sắc đỏ. Áp lực chốt lời gia tăng khiến chỉ số VN-Index trong phiên chiều có lúc bị thổi bay hơn 26 điểm, khiến chỉ số VN-Index rời khỏi mốc 1.400 điểm, rơi xuống mức 1.395 điểm.

Theo báo cáo cập nhật triển vọng thị trường 6 tháng cuối năm 2021 vừa được Công ty chứng khoán Mirae Asset công bố, thị trường chứng khoán sẽ sớm rơi vào nhịp điều chỉnh trong đầu tháng 7 khi mức P/E (hệ số giá trên lợi nhuận của một cổ phiếu) chạm ngưỡng 20x (hoặc có thể là 21x).

“Nhịp điều chỉnh có thể đẩy VN-Index về ngưỡng 1.200 điểm và đây là cơ hội mua tốt cho nhà đầu tư với tầm nhìn tăng trưởng trong 3 năm tới. Sau nhịp điều chỉnh, kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục xu hướng tăng hướng về mức 1.500 điểm”, Mirae Asset dự báo.

Ghi nhận về các nhóm ngành đóng góp vào sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 6 đầu năm nay, Mirae Asset cho biết hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm, trong đó cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản, ngân hàng giữ vai trò dẫn dắt thị trường, đóng góp 62% cho mức tăng của VN-Index.

Hiện nhóm ngành ngân hàng, bất động sản, nguyên vật liệu, dịch vụ tài chính, dăng lượng, phần mềm và dịch vụ, bảo hiểm, dược phẩm, ô-tô và phụ tùng đang thu hút được dòng tiền.



VPB có thể đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 4.500 tỉ đồng trong quý 2-2021

Lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ bùng nổ

Trung tâm phân tích Công ty chứng khoán SSI (SSI Research) vừa công bố báo cáo ước tính kết quả kinh doanh quý 2/2021 của 33 công ty niêm yết cho thấy, có 27 công ty có tăng trưởng lợi nhuận và 6 công ty có lợi nhuận dự kiến sụt giảm. Đáng chú ý trong nhóm 27 công ty dự kiến có tăng trưởng dương thì có tên tuổi của 11 cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng.

11 nhà băng được SSI Research công bố ước lợi nhuận dương gồm ACB, BID, CTG, HDB, MBB, MSB, TCB, TPB, VCB, VIB và VPB.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Hàng Hải (mã chứng khoán: MSB) được SSI Research dự báo dẫn đầu mức tăng trưởng lợi nhuận trong quý 2/2021. Ước tính lợi nhuận trước thuế quý 2/2021 đạt 1.650 tỉ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 lợi nhuận trước thuế đạt 2.800 tỉ đồng, tăng 187% so với cùng kỳ.

Ngân hàng ACB (mã chứng khoán: ACB) có mức lợi nhuận trước thuế trong quý 2/2021 dự kiến tăng trưởng 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vietinbank có mã chứng khoán là CTG có lợi nhuận trước thuế quý 2/2021 ước đạt 5.000 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế đạt 13.000 tỉ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2021.

Còn với Vietcombank (mã chứng khoán VCB) được SSI ước tính lợi nhuận trước thuế quý /2021 đạt 6.400 tỉ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng tín dụng đạt xấp xỉ 8,6% và tăng trưởng tiền gửi tăng không đáng kể so với đầu năm.

Đối với ngân hàng VPBank (mã chứng khoán là VPB) sẽ có một bức tranh tương phản giữa kết quả của ngân hàng mẹ và FeCredit trong quý này. Ngân hàng mẹ có thể đạt lợi nhuận trước thuế cao từ 3.500 – 4.000 tỉ đồng (tăng 66-90% so với cùng kỳ). Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến sẽ giảm sâu đối với FeCredit do gánh nặng trích lập dự phòng lớn. Trên cơ sở hợp nhất, VPB vẫn có thể đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 4.500 tỉ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ).