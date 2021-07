Theo đó, tỉ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của Masan tại The CrownX tăng từ 80,2% lên 84,9%. Việc mua lại này do Masan nhận thấy lợi nhuận và tăng trưởng của The CrownX trong thời gian đến.

The CrownX là nền tảng tiêu dùng bán lẻ hợp nhất lợi ích của Masan tại MCH và VinCommerce (VCM). The CrownX được thiết lập nhằm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một “Point of Life” tích hợp xuyên suốt từ online đến offline để phục vụ đa dạng nhu cầu sản phẩm và dịch vụ của người tiêu dùng Việt Nam.

Ông Danny Le, Tổng Giám Đốc Masan Group cho biết: “Năm 2021 đánh dấu bước ngoặt của VinCommerce khi hệ thống bán lẻ này bắt đầu có lợi nhuận.

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tái mở rộng hệ thống điểm bán để xây dựng chuỗi bán lẻ dẫn đầu về quy mô, đồng thời duy trì đà cải thiện lợi nhuận. Đây chính là nền tảng để chúng tôi gia tăng đầu tư nhằm đẩy nhanh chiến lược tích hợp từ offline lên online (offline-to-online).

Theo nhận định của chúng tôi dựa trên kết quả kinh doanh dự kiến của The CrownX vào năm 2021 và tiềm năng tăng trưởng của nền tảng tích hợp offline-to-online, định giá hiện nay của The CrownX chưa phản ánh chính xác giá trị công ty".

Masan đánh giá, VCM đã có EBIT (lợi nhuận trước thuế và lãi vay) hòa vốn vào tháng 6-2021 và sẽ có EBIT dưng vào cuối năm nay. Hiện VCM tiếp tục mở rộng quy mô và đang hướng đến mục tiêu mở 3.000 cửa hàng VinMart+.

Mô hình kiosk Phúc Long trong VinMart+ góp phần gia tăng lưu lượng khách và lợi nhuận của VinMart+: Tính đến cuối tháng 6-2021, có 50 cửa hàng VinMart+ thí điểm kiosk Phúc Long đi vào hoạt động. Mỗi ngày, mô hình này dự kiến đóng góp thêm 5 triệu đồng doanh thu cho mỗi cửa hàng. Ban Điều Hành đặt mục tiêu tính đến cuối năm 2021 sẽ có 1.100 cửa hàng VinMart+ tích hợp mô hình kiosk Phúc Long.

Đồng thời, tăng tốc đẩy mạnh hợp tác với Lazada để thúc đẩy nhu yếu phẩm trở thành mặt hàng được mua sắm với tần suất hàng ngày trên kênh online. VinMart đã thí điểm dịch vụ giao hàng nhanh trong vòng 4 tiếng từ 14 siêu thị VinMart tại TP HCM và Hà Nội, áp dụng cho danh mục gần 2.000 sản phẩm, trong đó nổi bật là các mặt hàng tươi sống. Kết quả bước đầu của đợt thí điểm đã mang lại những kết quả vô cùng khả quan.