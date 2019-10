MB: Lãi chín tháng tăng 29% so với cùng kỳ

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III-2019 của MB cho thấy tính đến cuối tháng 9-2019, MB tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Tổng tài sản đạt mức 385 ngàn tỉ (tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018), lợi nhuận trước thuế đạt 7.086 tỉ (tăng 29% so với cùng kỳ năm 2018), tổng huy động vốn của ngân hàng đạt khoảng 255 ngàn tỉ (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018).



Tỉ lệ nợ xấu là 1,35% (giảm so với tỉ lệ 1,48% cùng kỳ năm 2018), tỉ lệ dự phòng/nợ xấu đạt 115% (tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018). MB được Bộ Tài chính tặng bằng khen vì đã “thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018” với tổng số thuế đóng góp vào ngân sách nhà nước là 1.737 tỉ đồng (tăng 37% so với năm 2017).

Đáng chú ý, MB vừa được Brand Finance - công ty tư vấn định giá và chiến lược độc lập hàng đầu thế giới vinh danh là một trong 50 doanh nghiệp có thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2019 và là một trong số ít các ngân hàng TMCP 5 năm liên tiếp được Brand Finance xếp hạng.