MB nhận 3 giải thưởng lớn từ tổ chức thẻ quốc tế JCB

Ba giải thưởng danh giá MB nhận được lần này là: Ngân hàng dẫn đầu số lượng thẻ tín dụng phát hành mới (Leading Licensee in New Credit Card Acquisition), Ngân hàng dẫn đầu doanh số chi tiêu thẻ (Leading Licensee in Total Retail Spending Volume) và ngân hàng dẫn đầu số lượng thẻ tín dụng đang lưu hành (Leading Licensee in Credit Card member Base).

Sau 5 năm ra mắt thẻ tín dụng MB JCB, MB giành được nhiều giải thưởng. Có thể nói, năm 2020 là năm đánh dấu nhiều thay đổi và bước ngoặt đột phá tạo nên sự phát triển vượt bậc của MB khi vượt qua nhiều ngân hàng lớn và đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng của JCB.

Được biết, tháng 12-2020, MB sẽ chính thức triển khai công nghệ thanh toán contactless – công nghệ thanh toán thẻ hiện đại bậc nhất trên thế giới hiện nay cho thẻ MB JCB. Với công nghệ thanh toán contactless, chủ thẻ sẽ được thực hiện việc thanh toán chỉ diễn ra trong vòng 1 giây – một trải nghiệm thực sự thời thượng, khác biệt và ấn tượng.