Một người đàn ông Nghệ An trúng Vietlott hơn 80 tỉ đồng

Gần trưa 15-10, tại TP Vinh (Nghệ An), Chi nhánh Hải Phòng (thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott) đã tổ chức buổi lễ trao thưởng Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ QSMT số 00339 cho anh L. (ở Nghệ An).



Anh L. được trao giải Jackpot hơn 80 tỉ đồng.

Anh L. đã được trao giải thưởng có trị giá hơn 80 tỉ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước). Phía Vietlott cho biết, chiếc vé của anh L. mua tại điểm bán hàng số 4, đường Hồ Tùng Mậu (phường Lê Mao, TP phố Vinh) có dãy số 04 – 07 – 08 – 26 – 37 – 44.

Anh L. là người kiên trì chỉ mua một dãy số duy nhất trong suốt hơn 1 năm, đó là dãy số 04 – 07 – 08 – 26 – 37 – 44.

Ngày 3-10, tại kỳ quay số mở thưởng số 339, qua kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé của ông L. có dãy số 04 – 07 – 08 – 26 – 37 – 44 là hợp lệ và trúng giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ QSMT số 339 trị giá hơn 80 tỉ đồng.

Anh L. cũng là vị khách hàng thứ hai may mắn trúng Jackpot tại Nghệ An. Hai khách hàng đều có điểm chung là trúng Jackpot của Power 6/55 nhưng khác với vị khách thứ nhất trúng Jackpot 2, anh L. đã may mắn hơn khi trúng Jackpot 1 với giá trị lớn.

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, anh L. cho biết: Đây là lần đầu tiên anh L. trúng thưởng xổ xố. Bản thân anh L. hơn một năm nay, ngày nào anh cũng đều đặn mua 2 dãy số trên cho cả sản phẩm Mega 6/45 và Power 6/55. Và dãy số đó đã mang đến may mắn cho anh L.



Trao quà, học bổng cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Tương Dương (Nghệ An).

Anh L. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 8 tỉ đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Khoản thuế này được nộp vào ngân sách tỉnh Nghệ An theo quy định.

Tại lễ trao giải, anh L. cũng đã trích tặng suất quà với tổng giá trị 700 triệu đồng thông qua các chương trình từ thiện: Cặp lá yêu thương, chương trình thiện nguyện cho trẻ em nghèo Tây Bắc, Tết vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.



Trao tặng quà cho Cơ sở bảo trợ xã hội và Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An.

Tại buổi lễ, bà TrịnhThị Thơm- Giám đốc Công ty TNHH Megastar Nghệ An đã trao nhiều suất quà với tổng giá trị gần 100 triệu đồng cho các học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An, Cơ sở bảo trợ xã hội Hiền Lương (huyện Yên Thành, Nghệ An) và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Tương Dương (Nghệ An).