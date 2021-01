Một số quy định mới lĩnh vực ngân hàng chính thức có hiệu lực

Theo lãnh đạo NHNN, đến 21/12 tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019, tăng 11,62% so cùng kỳ 2019. Năm 2020, NHNN ước tính tín dụng sẽ tăng 11%. Từ đầu năm 2020 đến nay, NHNN đã 3 lần giảm lãi suất điều hành 1,5-2%/năm, giảm 0,6-1%/năm trần lãi suất tiền gửi, giảm 1,5%/năm trần lãi suất cho vay đổi với các lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời, NHNN chỉ đạo các TCTD tiết kiệm chi phí, giảm mạnh lãi suất cho vay, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên. Nhờ đó, tính đến tháng 11/2020, mặt bằng lãi suất cho vay giảm bình quân khoảng 1%/năm so với cuối năm 2019. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành, lĩnh vực ưu tiên ở mức 4,5%/năm.