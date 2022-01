Cụ thể, tính đến hết ngày 31-12-2021, tổng tài sản của ABBANK đạt 121.620 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2020; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.979 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch được đại hội đồng cổ đông giao. Ngoài ra, năm 2021 ABBANK đã hoàn thành lộ trình tăng vốn giai đoạn một, nâng tổng vốn điều lệ lên hơn 6.900 tỷ đồng.



Tư vấn sản phẩm cho khách hàng tại ABBANK



Dư nợ tín dụng ghi nhận con số 78.640 tỷ đồng, tương đương tăng 13,2% so với năm 2020. Trong đó, dư nợ của nhóm khách hàng cá nhân đạt 33.174 tỷ đồng, dư nợ nhóm khách hàng SMEs đạt 16.609 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Huy động từ khách hàng đạt 79.255 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2020. Thu thuần từ phí dịch vụ đạt 372 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2020. Thu nhập thuần từ lãi đạt 3.038 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2020.



* Bên cạnh đó, ABBANK cũng thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 11-2-2022 để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tỉ lệ 35% (ngày giao dịch không hưởng quyền là 10-2-2022).

Các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu ABBANK (mã ABB, sàn UpCOM) trước ngày 10-2-2022 sẽ có quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35%. Theo đó, cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách 11-2-2022) được nhận thêm 35 cổ phiếu thưởng.