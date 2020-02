Ngân hàng tung chiêu o bế 'thượng đế' giữa dịch Corona

Mới đây nhất, HDBank chính thức triển khai chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ngành y dược và người dân, chung tay vì cộng đồng chống lại dịch bệnh.

Đơn cử như miễn 100% phí thanh toán quốc tế cho các khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dược, thiết bị - vật tư y tế; giảm 50% phí giao dịch tài khoản thanh toán nội địa và giảm 50% phí phát hành các loại bảo lãnh so với quy định hiện hành cho các doanh nghiệp cung cấp dược, thiết bị - vật tư y tế cho bệnh viện/sở y tế/trung tâm y tế.

Nam A Bank cũng đã thông báo tới toàn thể cán bộ, nhân viên cùng chung tay kiểm soát dịch Corona. Cụ thể, Ngân hàng Nam Á đã trang bị khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn tại tất cả điểm giao dịch trên toàn quốc và cung cấp, hướng dẫn khách hàng phát sinh giao dịch sử dụng nếu có nhu cầu.

Không chỉ trang bị khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn tại tất cả điểm giao dịch trên toàn quốc mà Nam á Bank còn khuyến khích khách hàng sử dụng tiện ích trên các sản phẩm ngân hàng điện tử của ngân hàng để giao dịch (Open Banking, Internet Banking, Mobile Banking…). Sử dụng sản phẩm ngân hàng điện tử sẽ giúp khách hàng giao dịch ở mọi lúc, mọi nơi, 24/7 mà không cần tới ngân hàng, điều này sẽ góp phần hạn chế virus Corona lây lan.

Theo đó, sản phẩm ngân hàng điện tử của Nam A Bank có nhiều tính năng như chuyển tiền trong - ngoài hệ thống và chuyển tiền nhanh 24/7; thanh toán hóa đơn điện, nước, truyền hình cáp, Internet, cước viễn thông; nộp/rút tiết kiệm trực tuyến; thanh toán hàng hóa, hóa đơn bằng QR Code; nạp tiền điện thoại và nhiều tiện ích khác.



Các khách hàng khi đến giao dịch tại SCB đều được phục vụ nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang.

Kienlongbank cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên chủ động phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp, theo dõi chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh (sốt, ho…).

Đồng thời, ngân hàng này cũng ban hành văn bản với nội dung các đơn vị không được yêu cầu khách hàng đến giao dịch phải bỏ khẩu trang trước khi vào trụ sở như quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Văn bản số 7777/NHNN-PHKQ về tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm cướp tiền tại ngân hàng, đảm bảo an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt.

Tuy nhiên vẫn phải tăng cường các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tài sản quý, ngăn chặn các trường hợp lợi dụng để gây mất an ninh, an toàn khi giao dịch… Đối với các giao dịch/bắt buộc phải nhận diện khách hàng, cán bộ, nhân viên… đề nghị khách hàng tạm thời tháo bỏ khẩu trang để nhận diện.

Tương tự, SCB trang bị khẩu trang y tế và nước rửa tay miễn phí tại các đơn vị giao dịch SCB, các khu vực tiếp khách và phòng họp. Đồng thời, liên hệ trung tâm y tế dự phòng tại địa phương để thực hiện xịt khử trùng tại các đơn vị SCB và thường xuyên lau chùi, vệ sinh chỗ ngồi và văn phòng bằng nước diệt khuẩn.

Ngoài ra, SCB yêu cầu 100% cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang suốt quá trình làm việc, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn hoặc xà phòng; hạn chế tiếp xúc trực tiếp, ưu tiên họp online, trao đổi qua điện thoại hoặc email, đồng thời miễn chấm vân tay từ nay đến hết tháng 2-2020 để hạn chế thấp nhất rủi ro lây nhiễm.

Thực hiện theo yêu cầu chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, hàng loạt ngân hàng như VPBank, Sacombank, VIB… cũng đẩy mạnh tuyên truyền nội bộ cán bộ, nhân viên và gửi tin nhắn, email tới các khách hàng về việc thực hiện giao dịch an toàn bằng việc đeo khẩu trang khi đến giao dịch và khuyến khích giao dịch online để được nhanh chóng, an toàn, tiện lợi.