Công ty cổ phần Tập đoàn Masan vừa công bố ký kết giao dịch với nhóm các nhà đầu tư bao gồm TPG, Platinum Orchid (thuộc sở hữu của Quỹ đầu tư Quốc gia Abu Dhabi) và SeaTown Master Fund (công ty con của Temasek Holdings) cho khoản đầu tư 350 triệu USD vào Công ty cổ phần The CrownX.

Ông Danny Le, Tổng giám đốc Masan Group cho biết, trong hơn 7 năm qua, Masan đã hoạch định tầm nhìn chiến lược Point of Life. Thỏa thuận hợp tác với TPG, ADIA và SeaTown một lần nữa khẳng định khả năng hiện thực hóa chiến lược này của Masan.

"Hiện nay, chúng tôi đã hoàn tất huy động vốn tại The CrownX và sẽ tập trung tăng tốc mở rộng nền tảng Point of Life tích hợp offline và online trên toàn quốc. Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ IPO The CrownX trên sàn chứng khoán quốc tế vào năm 2023 – 2024 với 3 mục tiêu chủ chốt, gồm: Tăng thị phần trong chi tiêu tiêu dùng bằng cách mở rộng hệ thống, số hóa toàn bộ nền tảng để trở thành công ty tiêu dùng công nghệ, đạt biên lợi nhuận hai chữ số", ông Danny Le nói.





Định giá của The CrownX đã tăng 12% so với vòng huy động vốn trước đó

Theo ông David Tan, Giám đốc điều hành TPG Capital Asia, với tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, Việt Nam đã ở vị thế sẵn sàng để trở thành động lực phát triển quan trọng trong bức tranh tiêu dùng tại Châu Á.

"Chúng tôi đã chứng kiến chuỗi bán lẻ WinCommerce lột xác hoàn toàn và tin rằng The CrownX chính là nền tảng nắm bắt cơ hội tăng trưởng tại Việt Nam.

Masan sẽ phát triển hệ sinh thái để mở rộng hơn nữa các sản phẩm dịch vụ nhằm gia tăng giá trị cho người tiêu dùng Việt Nam. Với hiểu biết sâu sắc khi đầu tư vào lĩnh vực tiêu dùng, đặc biệt ở Đông Nam Á, chúng tôi rất phấn khởi hợp tác cùng đội ngũ quản lý tại The CrownX để tăng tốc hiện thực hóa tầm nhìn của công ty”, ông David Tan đánh giá.

Ông Hamad Shahwan Al Dhaheri, Giám đốc điều hành Bộ phận Đầu tư tư nhân ADIA phát biểu: “Việt Nam là một trong những thị trường tiêu dùng phát triển nhanh nhất trên toàn cầu. Tại đây, The CrownX chính là nền tảng tiêu dùng xuất sắc, thể hiện qua các kết quả vượt trội, đội ngũ điều hành giàu kinh nghiệm và vị thế vững chắc để xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng đa kênh tích hợp hàng đầu tại Việt Nam.

Hợp tác với The CrownX khẳng định chiến lược toàn cầu của chúng tôi cùng với các đối tác hàng đầu như Masan Group và các cổ đông khác tại The CrownX. Thỏa thuận cho thấy sự quan tâm ngày càng gia tăng của chúng tôi vào thị trường Đông Nam Á và nhấn mạnh niềm tin của ADIA vào các nền tảng kinh tế vững chắc của Việt Nam".

Sau Giao dịch, The CrownX được định giá 8,2 tỷ USD cho 100% vốn chủ sở hữu, tương đương giá mỗi cổ phần là 105 USD (xấp xỉ 2.415.000 đồng). Mức định giá này cho thấy giá trị The CrownX đã tăng 12% so với vòng huy động vốn trước đó. Tỷ lệ sở hữu của Masan tại The CrownX sau Giao dịch này là 81,4%. Công ty có kế hoạch sử dụng khoản huy động vốn này để đầu tư vào các sáng kiến thúc đẩy tăng trưởng và mua lại cổ phần để tăng tỉ lệ sở hữu.