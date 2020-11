'Nhiều người cứ nghĩ mở tài khoản chính chủ là an toàn'

Ngày 16-11, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2013-2019, phát động phong trào giai đoạn 2020-2023 tại các đơn vị trên địa bàn TP.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đánh giá trong nhiều năm qua, Agribank đã nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực thực hiện công tác phòng chống tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.



Hiện nay, tình hình tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng hoạt động khá phức tạp với nhiều thủ đoạn, phương thức phức tạp và ngày càng mới hơn, tinh vi, táo tợn hơn. Mức độ thiệt hại mà chúng gây ra nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và đời sống xã hội cũng như ảnh hưởng đến uy tín của ngành ngân hàng.

Lực lượng công an xác định yêu cầu giữ vững an toàn trong hoạt động ngân hàng, hệ thống tài chính, tiền tệ nói chung và ngân hàng Agibank nói riêng là rất quan trọng.

'Do đó, trong thời gian tới, Agribank cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng công an để thực hiện công tác phòng, chống các loại tội phạm có chiều sâu, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường phối hợp với lực lượng công an tổ chức tập huấn nghiệp vụ, trao đổi thông tin cảnh báo các loại tội phạm và các hình thức phạm tội có liên quan đến hoạt động ngân hàng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời" - ông Quang khuyến nghị.

Dẫn chứng về phương thức lừa đảo của tội phạm an ninh mạng ngày càng tinh vi hơn, ông Quang cho biết: Có những kẻ lừa đảo tạo niềm tin cho nạn nhân bằng cách yêu cầu họ ra ngân hàng mở một tài khoản chính chủ. Toàn bộ không tin khai báo mở thẻ đều là chính chủ ngoại trừ số điện thoại giao dịch lại là do kẻ lừa đảo cung cấp.

Hiện rất nhiều người dân lao động cứ nghĩ mở tài khoản thẻ đứng tên mình là an toàn mà không biết rằng toàn bộ mã OTP để thực hiện giao dịch chuyển tiền lại được thông báo qua số điện thoại. Mà số điện thoại này lại không phải của mình. Trong khi đó, chỉ cần có số điện thoại thì kẻ lừa đảo đã chiếm quyền quản lý tài khoản của người dân một cách dễ dàng.

Lãnh đạo Agribank cho biết, trong giai đoạn thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2013-2019, các đơn vị Agribank trên địa bàn TP. HCM đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo vệ an ninh, trật tự; góp phần xây dựng môi trường hoạt động, kinh doanh an toàn, ổn định. Trên địa bàn TP.HCM, Agribank là ngân hàng có quy mô hoạt động lớn, có khả năng phục vụ nhu cầu của tất cả khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn, tổng vốn huy động đạt 140.786 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 118.309 tỷ đồng, cung ứng trên 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện ích; triển khai 354 máy ATM, 8.188 POS và 4.846 đơn vị chấp nhận thẻ, phát hành 1,004 triệu thẻ các loại trong đó có 26.417 thẻ quốc tế.