* Shopee Award là giải thưởng thường niên của Shopee dành cho các nhà bán hàng có thành tích xuất sắc thuộc các ngành hàng trên Shopee. Giải thưởng nhằm tri ân sự đóng góp, đồng hành của các đối tác, nhà bán hàng trong năm. Sự kiện lần này có sự tham gia của 500 đại diện từ các thương hiệu và đối tác của Shopee thông qua ứng dụng Zoom. * PRU-Bảo vệ 24/7: Sản phẩm bảo hiểm trực tuyến bảo vệ trước rủi ro thường gặp như tai nạn, ngộ độc thực phẩm, bỏng, gãy xương. Sản phẩm bao gồm gói Cơ bản hỗ trợ viện phí và thu nhập do tai nạn; và gói Nâng cao bảo vệ thêm rủi ro do bỏng, ngộ độc thực phẩm, tử vong/thương tật do tai nạn với mức phí cố định lần lượt là 144.000 và 374.000/năm.