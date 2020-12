Sắm xe trước Tết, nên hay không?

Càng dần về những tháng cuối năm, thị trường xe máy càng trở nên sôi động. Bên cạnh ưu đãi từ nhà sản xuất nhiều hơn so với mọi năm thì hàng loạt chương trình kích cầu khác cũng được tung ra đã giúp khách hàng dễ dàng mua sắm hơn.



Thị trường xe máy Việt Nam năm 2020 đã chịu tác động từ dịch COVID-19 một cách rõ rệt. Do diễn biến của dịch bệnh phức tạp và thời gian cách ly kéo dài đã khiến tâm lý người tiêu dùng trở nên e dè hơn khi mua sắm.



Theo số liệu thống kê của Motorcycles Data, trong quý II-2020, tiêu thụ mô tô xe máy tại Việt Nam đã giảm tới 29,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết thúc nửa đầu năm 2020, sức mua xe máy tại Việt Nam cũng chỉ dừng lại ở mức 1,35 triệu xe, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, Motorcycles Data cũng dự báo năm nay toàn thị trường sẽ chỉ tiêu thụ được 3,07 triệu chiếc xe, giảm 10,9% so với năm 2019. Do đó, nhằm kích cầu tiêu dùng vào tháng cuối năm, các hãng xe đã không ngừng tung ra nhiều chương trình ưu đãi và đồng thời liên kết với công ty tài chính để giúp khách hàng có thể vay trả góp xe máy.

Nằm trong năm công ty thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Honda là thương hiệu có số lượng xe được tiêu thụ nhiều nhất. Trong các mẫu xe số thì Honda Wave Alpha là lựa chọn của nhiều khách hàng một phần nhờ vào giá thành phù hợp với thu nhập của đại đa số người dân. Bên cạnh đó, người lao động có thu nhập thấp có nhu cầu vay trả góp sẽ được Công ty tài chính HD SAISON (HD SAISON) hỗ trợ với lãi suất ưu đãi từ 0,79% mà không cần trả trước. Đồng thời ưu đãi này cũng được áp dụng cho các mẫu xe Honda Winner, Honda Winner X và Honda Air Blade từ nay cho đến hết ngày 10-02-2021.

Lãi suất ưu đãi giúp khách hàng dễ dàng mua xe vào dịp cuối năm.



Với việc được HD SAISON hỗ trợ tài chính, khách hàng có thể sở hữu ngay sản phẩm mà không cần trả trước, khoản vay được chia nhỏ để trả theo từng tháng và số kỳ thanh toán lên đến 24 tháng. Do đó, khách hàng có thể lên kế hoạch tài chính trong một thời gian dài và chủ động chi tiêu trong gia đình một cách dễ dàng. Mặt khác, dịch vụ tài chính của HD SAISON luôn song hành cùng Honda Việt Nam, do đó khách hàng có thể dễ dàng làm thủ tục vay ngay tại các đại lý chính hãng của Honda trên toàn quốc.

Ngoài ra, người tiêu dùng có thể lựa chọn gói vay mà qua đó được hoàn tiền lên đến 24 triệu đồng. Với ưu đãi này, HD SAISON không chỉ giúp khách hàng có thể vay trả góp đối với nhiều dòng xe từ các hãng mà còn khuyến khích khách hàng thanh toán đầy đủ và đúng hạn khoản vay nhằm duy trì được tình trạng tốt của lịch sử tín dụng để khách hàng vẫn có thể được đáp ứng nhu cầu vay khác trong tương lai.

Khách hàng yêu thích hãng xe Piaggio và Vespa có thể vay trả góp qua HD SAISON với lãi suất ưu đãi 0%.



Với việc phát triển dịch vụ theo định hướng đa dạng danh mục sản phẩm, HD SAISON đã trở thành đối tác chiến lược của nhiều công ty lớn. Chỉ riêng đối với kênh xe máy, HD SAISON còn hỗ trợ khách hàng thông qua gói ưu đãi lãi suất 1,37% - nhận ngay giấy đăng ký bản gốc khi vay trả góp mua các mẫu xe thông dụng như Yamaha Grande, Yamaha Latte, Yamaha Janus, Yamaha Exciter,… do hãng Yamaha Motor Việt Nam sản xuất. Hay giúp khách hàng trải nghiệm phong cách Ý sành điệu qua hãng xe Piaggio và Vespa với lãi suất ưu đãi 0%.

Để được đáp ứng nhu cầu tài chính, khách hàng có thể đến các cửa hàng xe máy, điện máy… trong tổng số hơn 19.000 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài 1900 558854 để được nhân viên HD SAISON tư vấn miễn phí.