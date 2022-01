Ngày 14-01, SCB vinh dự nằm trong Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2021 tại Lễ công bố Bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2021, do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) kết hợp với báo VietnamNet tổ chức.





Đây là năm thứ 5 liên tiếp SCB nhận được danh hiệu này. SCB cũng có mặt trong Top 10 tại Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2021.

Với việc đồng thời được tôn vinh trong Bảng xếp hạng VNR500 và Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam (Top 50 Vietnam The Best), SCB đã khẳng định vị trí trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với thành tích về quy mô doanh thu, cùng với đó là hiệu quả sử dụng đồng vốn tốt, có lợi nhuận tăng trưởng ổn định, bền vững và thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.





Được xây dựng theo mô hình của Fortune500 (Hoa Kỳ), bảng xếp hạng VNR500 đánh giá thứ hạng của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí: quy mô doanh thu doanh nghiệp, lợi nhuận, triển vọng tăng trưởng doanh thu, tổng lao động, các chỉ số sinh lời ROA, ROE, có đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước và uy tín truyền thông…

Vừa qua, SCB cũng đã liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, đơn cử là danh hiệu “sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM năm 2021” do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) trao tặng; được Tạp chí The European trao tặng giải thưởng “Best Banking Technology Vietnam 2021” (Công nghệ ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2021); được Tạp chí International Business trao tặng giải thưởng “Best CSR Bank Vietnam 2021” (Ngân hàng vì trách nhiệm cộng đồng tốt nhất Việt Nam 2021); giải thưởng “Best Commercial Bank Vietnam 2021” (Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam 2021) từ Tạp chí World Finance; giải thưởng “Straight Through Processing Award 2020 - Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2020” qua hệ thống toàn cầu của The Bank of New York Mellon (BNY Mellon); giải thưởng “Top 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2021” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam trao tặng...

Các giải thưởng trên là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực, phấn đấu không ngừng từ việc triển khai sản phẩm, dịch vụ nổi bật của SCB nhất là trong giai đoạn đại dịch COVID-19 vừa qua.

Từ đầu năm 2021 đến nay, trong bối cảnh kinh tế – xã hội cả nước, đặc biệt là TP.HCM gặp khó khăn vì dịch COVID-19, SCB đã tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực và kịp thời. Cụ thể, SCB đã đóng góp hơn 270 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống dịch COVID-19 của các tổ chức, đơn vị cũng như các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Mới đây nhất, SCB vừa đóng góp 10 tỷ đồng vào Quỹ ‘Vì người nghèo’ theo lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM để chung tay hỗ trợ cho người dân Tết Nhâm Dần 2022 với tinh thần “không để người dân nào không có Tết”.

Với tiềm lực tài chính vững mạnh, tốc độ tăng trưởng nhanh, công nghệ hiện đại, danh mục các sản phẩm đa dạng cùng chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao, đây chính là nền tảng để SCB phát triển mạnh mẽ theo định hướng trở thành Ngân hàng bán lẻ – đa năng – hiện đại hàng đầu Việt Nam.