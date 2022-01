Từ ngày 01-11-2021, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) triển khai chương trình khuyến mại “Chuyển tiền nhanh – ưu đãi lớn” dành cho các khách hàng có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài với đa dạng mục đích: trợ cấp thân nhân, định cư, du học, chuyển thu nhập hợp pháp…





Cụ thể, khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài tại SCB trên toàn quốc trong thời gian triển khai chương trình sẽ được giảm 50% phí chuyển tiền. Đặc biệt, chương trình không giới hạn giá trị giao dịch tối thiểu và không giới hạn số lần hưởng ưu đãi.

SCB triển khai chương trình này nhằm mục đích chia sẻ, đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn khó khăn hiện nay, hỗ trợ khách hàng chuyển tiền ra nước ngoài một cách nhanh chóng, an toàn với mức phí tốt nhất.

Điểm nổi bật của Dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại SCB đem lại cho Khách hàng những tính năng vượt trội như: hạn mức chuyển tiền cao, linh hoạt; thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng; chuyển tiền siêu tốc, nhận tiền trong 24 giờ; chuyển đa dạng các loại ngoại tệ...

Tháng 10-2021, SCB lần thứ 3 liên tiếp đã nhận giải thưởng “Straight Through Processing Award 2020 - Ngân hàng có chất lượng Thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2020” qua hệ thống toàn cầu của The Bank of New York Mellon (BNY Mellon).

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: www.scb.com.vn.