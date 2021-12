Ngày 16-12, UBND quận Tân Bình phối hợp Sở Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.



Đây là hoạt động thực hiện dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM về thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Từ đó tạo cầu nối thông tin giữa doanh nghiệp, hộ kinh doanh với các Ngân hàng thương mại hoạt động trên địa bàn quận nhằm phục hồi sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là những đối tượng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng thiệt hại bởi đại dịch COVID-19.



Các ngân hàng ký kết hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: NT

Trong đợt một năm 2021, các ngân hằng tiếp cận và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình có nhu cầu vay vốn với tổng số tiền là 635 tỉ đồng.

Trong đợt hai này, Phòng Kinh tế quận Tân Bình phối hợp các ngân hàng tiếp cận và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu cần vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh để vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền là 1.118,1 tỉ đồng.

Theo đại diện UBND quận Tân Bình, chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, hộ kinh doanh về hỗ trợ vốn vay ưu đãi đã kịp thời tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh có điều kiện tiếp cận nguồn vốn phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, chương trình đã giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bản quận vượt qua được khó khăn, tiếp tục duy trì được sản xuất kinh doanh, đồng thời giải quyết được việc làm cho hàng nghìn lao động và tăng nguồn thu cho ngân sách.