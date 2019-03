Thêm 3 tổ chức được cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Theo đó, NHNN vừa cấp giấy phép cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ mạng lưới Thông minh (Smart Net), Công ty TNHH Endenred Việt Nam (Endenred) và Công ty Cổ phần Paytech.

Cũng theo cơ quan này tính đến ngày 12-2, số tổ chức không phải ngân hàng được cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là 29 tổ chức. Trước đó, năm 2018, NHNN cũng đã cấp phép cho 2 đơn vị và rút giấy phép của 1 tổ chức (Công ty CNC có liên quan đến vụ án đánh bạc ngàn tỉ).

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ mạng lưới Thông minh (Smart Net) cung cấp dịch vụ tài chính và bảo hiểm, giới thiệu, tư vấn sản phẩm tín dụng cho vay tiêu dùng cá nhân và bảo hiểm.

Công ty TNHH Edenred Việt Nam (Edenred) thành lập đầu năm 2015, có vốn điều lệ 50 tỉ đồng, do một công ty đặt trụ sở tại Singapore sở hữu 95%.

Công ty cổ phần PAYTECH được thành lập năm 2016 có vốn điều lệ 50 tỉ đồng, do ba cổ đông sáng lập là Công ty cổ phần Dịch vụ truyền thông Vietnamnet Icom, Ngô Minh Thắng và Ngô Đặng Tuấn. Đến cuối năm 2017, sở hữu của nhóm cổ đông sáng lập giảm xuống còn 50%.



Ảnh minh họa

Trong vòng 3 năm nay có hàng chục thương vụ thâu tóm lớn của các tập đoàn nước ngoài đối với các tổ chức trung gian thanh toán phi ngân hàng tại Việt Nam.

Đơn cử như tại VNPT EPAY, ngoài phần vốn do Tập đoàn VNPT sở hữu, 65% vốn thuộc về hai nhà đầu tư Hàn Quốc là Global Payment Service (64,99%) và UTC Investment Co., Ltd (0,83%). Công ty Credit China Fintech Holdings Limited - Hồng Kông sở hữu 51% vốn của Amigo Technologies. Ngoài ra, còn có các tên tuổi khác như Payoo, Ngân lượng, 1Pay cũng lần lượt bị các tập đoàn nước ngoài thâu tóm.

Xét về khía cạnh tích cực thì việc các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường trung gian thanh toán ở Việt Nam trong thời gian qua đã giúp thị trường này phát triển, giúp hệ thống ngân hàng có thêm cánh tay nối dài để tiếp cận và cung cấp các dịch vụ thanh toán mới cho khách hàng.

Tuy nhiên, thanh toán cũng là lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh tiền tệ nếu không kiểm soát được. Do đó, nhà điều hành cần đưa ra một khung pháp lý phù hợp, trong đó có vấn đề đưa ra room sở hữu cho vốn ngoại để quản lý thị trường tốt hơn.