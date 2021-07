Ngày 14-7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM đã có công văn gửi đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố về việc thực hiện chỉ đạo của UBND TP dừng hoạt động của doanh nghiệp nếu không bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, trước diễn biến tình hình dịch Covid-19 ở TP.HCM nhiều phức tạp, thành phố đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng chống dịch, trong đó có văn bản số 2337/UBND-TH ngày 13-7 yêu cầu các doanh nghiệp được phép hoạt động phải thực hiện một số điều kiện về phòng chống dịch. Trường hợp nếu không bảo đảm các điều kiện này, phải dừng hoạt động.

Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng là doanh nghiệp đặc biệt, hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, lĩnh vực ngành nghề thiết yếu được duy trì hoạt động trong điều kiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ và các văn bản liên quan của UBND TP.HCM.

Vì vậy, việc thực hiện các biện pháp và điều kiện tại văn bản trên như doanh nghiệp sản xuất thông thường đối với tổ chức tín dụng phát sinh nhiều khó khăn về bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, cũng như đối với công tác phòng chống dịch, do ngân hàng giao dịch với khách hàng và người dân.

"NHNN chi nhánh TP.HCM đã báo cáo, kiến nghị và được sự đồng ý của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, không áp dụng các điều kiện tại văn bản trên đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh và phòng giao dịch của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. NHNN chi nhánh TP.HCM yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại đơn vị và trong hệ thống trên địa bàn, trong đó tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch", công văn cho hay.

NHNN chi nhánh TP.HCM thông tin thêm, là lĩnh vực được duy trì hoạt động trong điều kiện giãn cách xã hội, các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K, báo cáo kịp thời những phát sinh liên quan dịch tễ tại đơn vị với chính quyền và cơ quan y tế địa phương nơi tổ chức tín dụng có cơ sở hoạt động.

Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng và tiếp tục tổ chức hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng do tác động của dịch Covid-19 theo cơ chế Thông tư 01 và Thông tư 03 về cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi suất cho vay mới và cho vay mới với lãi suất thấp.

"Các tổ chức tín dụng triển khai ngay và phối hợp với chính quyền quận, huyện, TP Thủ Đức để thực hiện, bảo đảm hoạt động ngân hàng duy trì sự ổn định, an toàn và hiệu quả trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19", NHNN chi nhánh TP.HCM yêu cầu.

Trước đó, ngày 13-7, UBND TP.HCM có văn bản chỉ cho phép tiếp tục hoạt động sản xuất đối với các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM khi đảm bảo một trong hai trường hợp: một là đảm bảo 3 tại chỗ gồm sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ; hai là đảm bảo thực hiện phương châm 1 cung đường - 2 địa điểm. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo theo hoạt động nêu trên thì dừng hoạt động từ 0h ngày 15-7 cho đến khi có chỉ đạo mới.