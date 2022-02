Mở phiên giao dịch sáng ngày 10-2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC mua vào 61,5 triệu đồng/lượng, bán 62,5 triệu đồng, nhưng đến 10h mức giá mua vào đã tăng lên 61,7 triệu đồng/lượng và bán ra cũng tăng lên 62,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch tới 1 triệu đồng giữa giá mua và bán.



Tại tiệm vàng như Mi Hồng, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 61,2 triệu đồng/lượng lúc mở cửa sau đó nhanh chóng “đôn” giá mua lên 61,8 triệu đồng/lượng và kéo giá bán ra lên 62,3 triệu đồng/lượng.

Tổng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Sacombank – SBJ, ông Tô Thanh Hiệp cho biết: “Lượng khách đến sáng nay rất đông nhưng vẫn thấp hơn so với năm ngoái.

Vẫn có nhiều khách hàng chuộng vàng SJC, đã có khách VIP mua tới 200 lượng. Ngoài ra, số lượng khách mua vàng tượng Thần Tài loại 1 lượng với khối lượng cao nhất cũng lên tới trên 20 lượng”.



Dù giá vàng ngày Vía Thần Tài luôn tăng cao nhưng khách hàng vẫn chấp nhận mua đúng ngày với hy vọng cầu may

Ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật TP.HCM trong phiên giao dịch sáng nay tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) lượng khách mua vàng nữ trang tăng đột biến.

Trong khi đó, tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chủ yếu là khách mua vàng miếng loại 2 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng.

Nhân viên công ty SJC cho biết năm nay số lượng vàng miếng SJC loại 1 chỉ có rất ít nên hết ngay sau vài phút mở cửa.

Nhiều khách muốn mua loại 1 chỉ đành phải chuyển sang chọn vàng nhẫn trơn, đồng điếu hoặc vàng Thần Tài, 12 con giáp.

Ngoại trừ vàng nhẫn, khách hàng khi mua các loại sản phẩm như đồng điếu, 12 con giáp… sẽ cộng thêm tiền công từ 120.000 đến 170.000 đồng mỗi sản phẩm.

Chị Thúy Ngân, quận Bình Tân vui vẻ nói: “Đây là năm đầu tiên tôi mua vàng ngày Thần Tài để cầu may. Trước khi đến cửa hàng, tôi đã xem trên website của công ty PNJ để chọn mẫu ưng ý. Tôi chọn được vàng miếng chữ An có in hình con hổ hợp với tuổi nên đặt trước và đợi đúng ngày Thần Tài mới đến nhận.

Khi đến nơi, thấy nhiều sản phẩm trang sức bắt mắt quá nên tôi lại mua thêm một sợi dây chuyền nên hôm nay tôi tốn khá nhiều tiền.”

Anh Nguyễn Thanh Tuấn (quận Bình Thạnh) chia sẻ lý do đặc biệt: "Tôi đến đây không mua vàng để cầu may mà mua nhẫn tặng người yêu nhân lễ tình nhân. Bạn gái tôi hôm nay bận không thể đi cùng nên tôi đành phải hỏi ý kiến người yêu bằng cách gọi video”.



Khách hàng gọi video để hỏi ý kiến người thân chọn kiểu nhẫn ưng ý



Lựa chọn vàng nữ trang trong ngày Vía Thần Tài



Không còn vàng miếng loại 1 chỉ, khách hàng chuyển sang loại vàng Thần Tài, 12 con giáp, hoặc đồng điếu.



Rất nhiều sản phẩm vàng được SBJ chạm khắc vô cùng tinh xảo.