Trang Kitco New dẫn số liệu do Hiệp hội vàng Trung Quốc (CGA) cho thấy, tính đến hết năm 2020, tổng lượng vàng dự trữ tại quốc gia này là 14.727,16 tấn, con số này đánh dấu lượng vàng tăng trưởng 15 năm liên tiếp.

Sản lượng vàng của quốc gia này vẫn đứng đầu thế giới, đứng ở mức 365,35 tấn vào năm 2020.

Theo báo cáo của CGA, con số này giảm 14,88 tấn, tương đương 3,91% so với cùng kỳ năm 2019. Điều này đi kèm với những thách thức của dịch COVID-19 và các chính sách liên quan đến quyền khai thác.

Tổng khối lượng giao dịch vàng trên thị trường Trung Quốc đạt 95.500 tấn vào năm 2020, chiếm 13,72% giao dịch vàng trên thị trường toàn cầu.

Sau khi ghi nhận tốc độ giảm mạnh rõ ràng trong việc thu hẹp sản lượng vàng vào năm 2020 so với những năm trước, sự chuyển đổi của ngành sản xuất vàng của Trung Quốc từ tăng trưởng tốc độ cao sang phát triển chất lượng cao đang cho thấy một động lực tốt.

CGA cũng đã cung cấp một báo cáo phân tích về sự phát triển và xu hướng tương lai của ngành công nghiệp vàng Trung Quốc, bao gồm toàn bộ chuỗi ngành bao gồm thăm dò, khai thác, chế biến và đầu tư vàng.

Đầu tháng 4 vừa qua, sau khi giá vàng thế giới chạm đáy 1 năm đã bất ngờ tăng gần 100 USD/ounce chỉ sau khoảng 15 ngày.

Lý giải về sự bứt tốc bất ngờ của giá vàng thế giới, các nhà phân tích thị trường trên trang Kitco New cho rằng một trong những lý do thúc đẩy giá vàng đi lên là do Trung Quốc cho phép các ngân hàng nhập đến hàng trăm tấn vàng, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tại nhiều nước trên thế giới đang căng thẳng.