Vàng tăng giá 'kinh hoàng', vọt lên 53 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới sáng nay, 22-7, tăng tới 18 USD/ounce, bật lên mốc 1.860 USD/ounce. Qui đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 52,2 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia cho biết, giá vàng thế giới tăng nhanh là do đồng bạc xanh mất giá, đang rơi xuống đáy so với các đồng tiền chủ chốt khác, do đó các nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền vào vàng như là kênh trú ẩn an toàn.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC sáng nay lại thiết lập kỷ lục mới về giá, cách xa kỷ lục cũ vài triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h sáng nay, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào bán ra ở mức 51,8 – 52,92 triệu đồng/lượng, tăng 750.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng tới 1.400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá chốt phiên chiều qua.

Trong khi đó, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc Phú Quý tăng 850.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng ở chiều bán ra tăng tới 1.450.000 đồng/lượng so với chiều qua, đẩy giá mua bán tại đây lên mức 52,1 – 53 triệu đồng/lượng.

Thậm chí tại ngân hàng Sacombank, giá vàng SJC còn được điều chỉnh tăng sốc 1.150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1.920.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, công bố giá mua -bán hiện ở mức 52 – 53,1 triệu đồng/lượng.

Để giảm thiểu rủi ro, các cửa hàng lớn nhỏ kinh doanh vàng ngay lập tức nới rộng chênh lệch giá mua bán từ khoảng 400.000 đồng/lượng vào chiều qua lên quanh mức 900.000 đồng/lượng vào sáng nay. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi đầu tư vàng vào thời điểm giá vàng tăng nóng như lúc này.