Trong tháng 10, lạm phát đã tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước trong khi mức tăng của tháng 9 là 2%, chủ yếu đến từ mức tăng của giá thực phẩm khi giá bán lẻ thịt heo vọt khoảng 8% do sự bùng phát dịch tả lợn Châu Phi ở Việt Nam. Hầu hết quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán đều có nhận định nguyên nhân dẫn đến lạm phát tháng 10 tăng tốc bắt nguồn từ giá thịt heo tăng mạnh.



Quỹ đầu tư VinaCapital nhấn mạnh, dịch tả heo Châu Phi bùng phát ở Việt Nam chậm hơn so với Trung Quốc khoảng 6 tháng. Trước đó, Trung Quốc cũng tăng giá thực phẩm khoảng 11% từ việc giá thịt heo tăng 100% so với cùng kỳ. Do đó, VinaCapital tin rằng mức lạm phát của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng đến đầu năm 2020.