Vietbank miễn nhiệm vị trí CEO theo nguyện vọng cá nhân

Theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Thanh Nhung – Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank), Hội đồng quản trị Vietbank đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Nhung kể từ ngày 13-3.



Để bảo đảm điều hành hoạt động kinh doanh liên tục, Hội đồng quản trị cũng đã thống nhất bổ nhiệm ông Lê Huy Dũng – Phó Tổng giám đốc Vietbank giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc Vietbank và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật của Vietbank.

Ông Nguyễn Thanh Nhung - Nguyên Tổng Giám đốc



Ông Nguyễn Thanh Nhung sinh năm 1968, là Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật - trường Đại học Luật TP.HCM, Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế TP.HCM và có trên 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Ông Nguyễn Thanh Nhung gắn bó hơn 6 năm với Vietbank trên cương vị Tổng Giám đốc. Trong quá trình đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Thanh Nhung đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần xây dựng Vietbank phát triển an toàn và lành mạnh. Gần nhất là kết quả kinh doanh của Vietbank năm 2019 với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra cụ thể: Tổng tài sản đạt 68.980 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 105% kế hoạch đề ra. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 40.919 tỷ đồng đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng huy động vốn đạt 51.965 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, đạt 114% so với kế hoạch.

Cũng trong năm 2019, Vietbank chính thức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt áp dụng tiêu chuẩn quốc tế Basel II trước thời hạn vào tháng 11-2019. Việc tuân thủ Basel II giúp Vietbank nâng cao năng lực quản lý rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, đồng nghĩa với việc Ngân hàng đáp ứng các quy định khắt khe về quản trị và công nghệ.

Đặc biệt, Vietbank được UBND TP.HCM, Sở Giao thông Vận tải và Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho phép thực hiện thí điểm triển khai thẻ vé xe buýt thông minh công nghệ cao theo tiêu chuẩn thanh toán không tiếp xúc "contactless" với sự hỗ trợ công nghệ của Visa. Và Vietbank là Ngân hàng đầu tiên thực hiện thí điểm thành công thẻ xe buýt thông minh trên địa bàn TP.HCM.

Cũng trong năm 2019 Vietbank đã tiến hành khai trương mở mới thêm 18 trung tâm kinh doanh trên toàn quốc, mở rộng mạng lưới của ngân hàng lên đến 113 địa điểm kinh doanh gồm chi nhánh, phòng giao dịch khắp các tỉnh thành trọng yếu trên toàn quốc.

Trong bức tranh tổng thể 2019 của ngân hàng cũng không thể thiếu việc Vietbank hoàn tất đưa vào vận hành hệ thống core banking mới và được giới chuyên môn đánh giá cao.

Ông Lê Huy Dũng - Quyền Tổng giám đốc Vietbank



Người được HĐQT Vietbank bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc là ông Lê Huy Dũng. Được biết ông Dũng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dân và có trên 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Ông đã đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức tín dụng như Giám đốc Vùng và Trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội – Ngân hàng ACB, Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Á. Ông bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại Vietbank trên cương vị Phó Tổng Giám đốc từ tháng 08-2017 đến nay.

Ông Dương Ngọc Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietbank cho biết: “Theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Thanh Nhung, Hội đồng quản trị đã có kế hoạch nhân sự cấp cao thay thế để đảm bảo hoạt động của ngân hàng luôn được ổn định và an toàn. Với sự gắn bó lâu dài trên cương vị Tổng Giám đốc của ông Nhung, Hội đồng quản trị Vietbank trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của ông Nhung trong thời gian qua. Trên định hướng chiến lược phát triển dài hạn của Hội đồng quản trị cùng với việc điều hành của tổng giám đốc cũng như nỗ lực của cả hệ thống, Vietbank đã vượt qua được những giai đoạn khó khăn và có kết quả hoạt động tăng trưởng ổn định và phát triển lành mạnh trong những năm qua và đây chính là tiền đề quan trọng để Vietbank phát triển giai đoạn tới”.