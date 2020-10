VietinBank ưu đãi đặc biệt dành tặng doanh nhân nữ

Từ ngày 20-10, VietinBank triển khai Chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho các khách hàng doanh nghiệp (KHDN) có người đứng đầu/người điều hành là nữ giới; các nữ doanh nhân, nữ cổ đông góp vốn của các DN (Woman - Led Business).



Tham gia Chương trình ưu đãi (*), các KH có cơ hội hưởng mức lãi suất cho vay, chiết khấu, bao thanh toán hấp dẫn từ 4,3%/năm đối với VND và từ 2%/năm đối với USD; ưu đãi lên tới 100% phí các sản phẩm dịch vụ (SPDV) tài trợ thương mại, ngân hàng điện tử (eFAST/ERP), thẻ tín dụng quốc tế doanh nghiệp, quản lý dòng tiền, tài khoản số đẹp; giảm tối đa tới 40% phí bảo hiểm phi nhân thọ VBI; tặng voucher sử dụng dịch vụ bảo hiểm sức khỏe VBI trị giá 5 triệu đồng; thẻ quà tặng bảo hiểm nhân thọ Aviva lên tới 100 triệu đồng… cùng rất nhiều các ưu đãi hấp dẫn khác.

Hiện nay, tỷ lệ DN do nữ doanh nhân làm chủ tại Việt Nam có xu hướng ngày càng tăng, chiếm khoảng 24 - 25% tổng số DN đang hoạt động. Trên thực tế, kết quả kinh doanh của các DN do nữ giới đứng đầu không thua kém khu vực DN do nam giới làm chủ, thậm chí có những lĩnh vực còn nổi trội hơn. Doanh nhân nữ được đánh giá cao trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội, tạo công ăn việc làm cho lao động nữ; hướng tới sản xuất sạch và an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Nhận thức được vai trò của phái nữ đối với sự phát triển kinh tế quốc gia và hội nhập kinh tế toàn cầu, đồng hành cùng khu vực DN do nữ giới làm chủ, VietinBank triển khai chương trình ưu đãi dành cho KHDN có người đứng đầu/người điều hành là nữ giới; các nữ doanh nhân đang điều hành, nữ cổ đông góp vốn của các DN (Woman - Led Business).

Chương trình đưa ra nhằm hỗ trợ các KHDN có chủ là nữ và các nữ doanh nhân tiếp cận các ưu đãi về các SPDV tài chính của VietinBank; qua đó, tận dụng cơ hội kinh doanh, tiếp cận các tiện ích ngân hàng, nâng cao chất lượng quản trị và điều hành DN. VietinBank đồng hành, hỗ trợ các kiến thức tài chính, thông tin ngành nghề, thị trường, công nghệ…và tư vấn các giải pháp tài chính toàn diện khi KH sử dụng các SPDV tại VietinBank.

Để biết thêm thông tin, quý khách vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank toàn quốc, số Contact Center: 1900 558 868; email: contact@vietinbank.vn.

(*): Điều kiện áp dụng ưu đãi và thời gian ưu đãi theo quy định tại văn bản SPDV của VietinBank từng thời kỳ.