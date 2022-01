Tại lễ vinh danh “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2020-2021” tổ chức tại TP.HCM ngày 17-1-2022 mới đây, VPBank còn được trao danh hiệu là một trong số hơn 20 Doanh nghiệp Việt tỷ đô. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, VPBank có mặt trong danh sách Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, dù thị trường tài chính - ngân hàng có sự cạnh tranh mạnh mẽ và tác động tiêu cực do dịch bệnh.



Ông Phạm Phú Khôi - Phó TGĐ VPBank đại diện ngân hàng nhận danh hiệu



Chủ động chuyển dịch trọng tâm kinh doanh và kiểm soát tốt rủi ro trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Việt Nam, đồng thời luôn có nhiều phương thức tích cực hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn đã giúp VPBank liên tục được vinh danh là một trong 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam trong 5 năm liền.



Giải thưởng năm nay được đánh giá theo kết quả báo cáo tài chính năm 2020 của các công ty có niêm yết trên thị trường chứng khoán và thêm một số chỉ số tài chính thực tế, công khai tại thời điểm đánh giá năm 2021 như doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS). Ngoài ra, các công ty có hoạt động kinh doanh hiệu quả cũng là những công ty có sự phát triển bền vững được phản ánh ở các yếu tố gồm sức mạnh thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp và triển vọng phát triển bền vững trong tương lai.

Lý do VPBank được chọn vào các danh sách trên, theo các đơn vị tổ chức bình chọn, là ngân hàng có tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu và tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) tốt liên tục từ 2015 - 2020. Hết quý III-2021, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 11.736 tỷ đồng, tăng 24,9% so với cùng kỳ. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) là 3,05%; tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của ngân hàng đạt 27,9%. Một năm trước, hai chỉ số này là 2,02% và 22,7%.

Sự phát triển bền vững và đột phá trong hoạt động kinh doanh những năm qua đã góp phần đưa sức mạnh thương hiệu VPBank lên một tầm cao mới. Trong năm 2021, VPBank lần đầu tiên được Brand Finance bình chọn là một trong 250 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu (vị trí 243). Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s cũng duy trì mức đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) cho VPBank ở mức B1 với triển vọng tích cực. Bước nhảy vọt về sức mạnh thương hiệu của VPBank đã mang lại cho ngân hàng một lợi thế lớn để mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế trong tương lai.

“Việc được vinh danh Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả tiếp tục cho thấy VPBank đã đề ra được chiến lược kinh doanh đúng hướng, có nền tảng ổn định và phát triển bền vững,dù bối cảnh dịch bệnh COVID-19 liên tục diễn biến phức tạp”, đại diện ngân hàng VPBank khẳng định.

Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp với Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên, với sự tham vấn của các chuyên gia, các tổ chức trong nước và quốc tế. Bảng xếp hạng còn được tham chiếu từ các bảng xếp hạng thế giới như Bloomberg, Businessweek, Fortune, Forbes toàn cầu. Đây là một trong những bảng xếp hạng có uy tín trên thị trường tài chính Việt Nam.

Trước đó, VPBank cũng dành nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước, như: giải thưởng Ngân hàng Việt Nam có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất (tạp chí Global Banking and Financial Review); Top 4 thương hiệu ngân hàng lớn nhất Việt Nam (tạp chí Forbes); Ngân hàng xuất sắc nhất năm - House of Year (tạp chí Asia Risk); Ngân hàng số sáng tạo nhất 2021 (tạp chí The Digital Banker); Ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam (Vietnam Report)...

