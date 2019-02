VPBANK: Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt Nam lọt vào danh sách 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu. Bảng xếp hạng được Brand Finance, công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, công bố đầu tháng 2 này.



Giá trị thương hiệu của VPBank được Brand Finance định giá 354 triệu USD. Như vậy, kể từ năm 2016 giá trị thương hiệu của VPBank được chính Brand Finance định giá đã tăng 6,3 lần, từ mức 56 triệu USD. Nhờ sự tăng trưởng nhanh chóng về giá trị thương hiệu, VPBank đã nhảy vọt lên vị trí 361 trong tổng số 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu, dù đây là lần đầu tiên VPBank được đưa vào danh sách này. Bên cạnh đó, chỉ số xếp hạng thương hiệu (Brand Rating) của ngân hàng cũng được xếp loại A trong thang xếp hạng từ D tới AAA+. Và chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index) được Brand Finance chấm 58.76 điểm, trong thang điểm từ 0 – 100.



Việc lọt vào danh sách này của Brand Finance một lần nữa khẳng định VPBank là ngân hàng tư nhân có giá trị thương hiệu lớn nhất tại Việt Nam. Trước đó, tạp chí uy tín Forbes cũng xếp VPBank là doanh nghiệp có giá trị thương hiệu lớn thứ 13 toàn quốc và đứng thứ 4 trong toàn hệ thống ngân hàng, đứng đầu nhóm ngân hàng tư nhân.

Theo Brand Finance, Việt Nam có 4 ngân hàng lọt vào danh sách năm nay, gồm 3 ngân hàng quốc doanh và một ngân hàng tư nhân là VPBank. Có thể nói, việc nằm trong danh sách 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu là kết quả trong nhiều năm VPBank liên tục nỗ lực cải tiến mô hình kinh doanh, đầu tư vào công nghệ, chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của khách hàng.



Theo nhận xét của Brand Finance, một thương hiệu mạnh sẽ giúp thu hút thêm nhiều khách hàng, xây dựng lòng trung thành của khách và tạo động lực làm việc tốt hơn cho nhân viên. Nhưng trên hết, thương hiệu tốt sẽ giúp tạo lợi nhuận tốt hơn cho doanh nghiệp. Ở khía cạnh này, rõ ràng sự cải thiện về sức mạnh thương hiệu đã đóng góp không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của VPBank trong những năm qua.

Kết thúc năm 2018, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất của VPBank đạt hơn 31.000 tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2017. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt xấp xỉ 9.200 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với một năm 2018 và tăng 1,8 lần so với mức lợi nhuận năm 2016. Liên tiếp trong 3 năm kể từ 2016, VPBank là ngân hàng có mức lợi nhuận cao thứ 4 trong toàn hệ thống và là một trong những ngân hàng có tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và vốn chủ sở hữu (ROE) cao nhất, lần lượt là 2,5% và 22,9%.

Đặc biệt, sức mạnh thương hiệu của VPBank cũng được thể hiện mạnh mẽ ở những phân khúc chiến lược mà ngân hàng đang dẫn đầu thị trường. Đó là phân khúc tài chính tiêu dùng, khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng tiểu thương.

