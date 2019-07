Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 25-7, tại điểm giao dịch của Chi nhánh VCB Nghi Sơn (xã Hải Yến, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá), một đối tượng đã dùng súng uy hiếp cán bộ bảo vệ ngân hàng.



Đối tượng sau khi nổ súng đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Một cán bộ bảo vệ ngân hàng bị thương nhẹ ở chân trong quá trình ngăn cản đối tượng. Ngoài ra, toàn bộ cán bộ và tài sản của ngân hàng không bị ảnh hưởng bởi sự việc.

Hiện Chi nhánh VCB Nghi Sơn đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, báo chí dẫn lời ông Lê Quang Đông, Trưởng công an xã Hải Yến, cho biết nghi phạm đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt rút súng uy hiếp nhân viên bảo vệ với mục đích đi vào bên trong phòng giao dịch. Một trong hai bảo vệ lập tức chặn lại và hai bên xảy ra giằng co. Khi bị đẩy ra ngoài, tên cướp rút súng bắn nhiều phát vào phía trong rồi lên xe máy tẩu thoát.

Theo vị trưởng công an xã, nhân viên bảo vệ bị thương sau vụ nổ súng. Nạn nhân phải khâu 5 mũi do đạn sượt qua đùi. Công an huyện Tĩnh Gia sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, cảnh sát ghi nhận có 3 vỏ đạn trên nền nhà. Cơ quan chức năng đang truy tìm nghi phạm