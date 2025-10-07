Tạm giữ hình sự người hành hung tài xế xe tải sau va chạm giao thông 07/10/2025 08:40

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ hình sự người đàn ông hành hung tài xế xe tải sau va chạm giao thông.

Ngày 7-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về các hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Thế Anh (thứ ba từ phải sang) hành hung tài xế xe tải sau va chạm giao thông. Ảnh: C.A

Trước đó, khoảng 19 giờ 45 ngày 5-10, ông NHLS (35 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải 47H-078.51, lưu thông trên quốc lộ 14, theo hướng từ phường Buôn Hồ đi phường Buôn Ma Thuột.

Trong khi lưu thông, xe của ông S va chạm với ô tô bán tải 86C-183.31, do Huỳnh Tấn Nhân điều khiển.

Cho rằng tài xế xe tải chạy tạt đầu xe mình, Huỳnh Tấn Nhân xuống xe, lấy tay đập vào thùng xe tải để yêu cầu dừng lại. Một số người khác ngồi trên ô tô đi qua bên hông ghế phụ để kéo tài xế xe tải xuống nhưng không được.

Riêng Nguyễn Thế Anh, người đi cùng trên ô tô 86C-183.31, đi qua ghế tài xế xe tải, giật, đập điện thoại của ông S. Tiếp đó, Nguyễn Thế Anh đánh tài xế này gây thương tích.

Video tài xế xe tải bị hành hung sau va chạm giao thông.

Công an phường Buôn Hồ phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh, triệu tập những người liên quan để làm việc.

Bước đầu, Nguyễn Thế Anh thừa nhận đã đập điện thoại, hành hung ông S.

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra ở khu đông dân cư, gây ách tắc giao thông trong thời gian khoảng 15 phút, ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh.

Như PLO đã thông tin, ngày 5-10, trên quốc lộ 14, đoạn qua phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ va quẹt giữa ô tô bán tải và xe tải.

Sau va chạm, một người đi trên ô tô bán tải lao xuống ném vỡ điện thoại của tài xế xe tải, hành hung tài xế này. Vụ việc được người dân quay lại video, đăng tải trên mạng xã hội.