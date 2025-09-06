Tây Ninh: Giải golf gây quỹ hơn 600 triệu đồng tiếp sức cho học sinh khó khăn 06/09/2025 17:10

(PLO)-Giải golf “Vì Trẻ Em Đến Trường 2025” tại Tây Ninh quyên góp hơn 600 triệu đồng, hỗ trợ giúp học sinh khó khăn ở tỉnh Tây Ninh.

Ngày 6-9, tại sân golf West Lake (xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) đã diễn ra giải “Vì trẻ em đến trường 2025”, quyên góp hơn 600 triệu đồng cho quỹ học bổng địa phương.

Giải golf “Vì Trẻ Em Đến Trường 2025” không chỉ là sân chơi thể thao cho cộng đồng golfer mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi quyên góp được trên 600 triệu đồng cho Quỹ học bổng “Vì trẻ em đến trường” xã Hậu Nghĩa. Số tiền này sẽ trao tặng học sinh nghèo hiếu học, giúp các em học sinh khó khăn có thêm cơ hội tiếp tục đến trường.

120 golfer tham gia giải đấu quyên góp " Vì trẻ em đến trường"

Tham gia giải có 120 golfer, thi đấu theo thể thức đấu gậy (Stroke Play) và được chia bảng theo handicap. Không khí thi đấu sôi nổi trong buổi sáng 6/9 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu golf tại địa phương và nhiều doanh nghiệp đồng hành.

Ông Trương Minh Hoàng, Chủ tịch xã Hậu Nghĩa phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HD

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Minh Hoàng, Chủ tịch xã Hậu Nghĩa nhấn mạnh: giá trị của giải đấu không chỉ nằm ở những cú đánh chuẩn xác mà còn ở tinh thần lan tỏa yêu thương và trách nhiệm cộng đồng. Mỗi suất học bổng, mỗi phần quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là món quà tinh thần, khích lệ các em học sinh khó khăn tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, vươn lên trong học tập”.

Giải golf “Vì Trẻ Em Đến Trường 2025” đã khép lại bằng niềm vui của những người chơi và hy vọng mới cho hàng trăm em nhỏ trên con đường học tập, mở ra tương lai tươi sáng hơn.