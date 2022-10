Thầy trò Kiatisak đi vào ‘tâm bão’

(PLO)- Chuỗi 7 trận không biết mùi chiến thắng của HA Gia Lai có thể sẽ kéo dài hơn khi chiều 18-10, thầy trò Kiatisak phải làm khách trên sân của Viettel đang ráo riết cạnh tranh tốp 3.

Nhà đương kim vô địch Viettel (30 điểm) đang nằm hạng 3 nhưng chỉ kém nhì bảng Hải Phòng 2 điểm và bằng điểm với đội hạng tư Bình Định, chỉ hơn nhờ chỉ số phụ. Vì thế, thầy trò Bea Ji-won chắc chắn không muốn bị qua mặt và phải rút ngắn khoảng cách phía trên, nếu họ còn khao khát có thêm một chiếc huy chương V-League.

Viettel có thời điểm rơi xuống nửa bảng xếp hạng do nhiều trụ cột chấn thương và các ngoại binh chưa bắt nhịp lối chơi. Nhưng càng đá, nhà vô địch càng ổn định, dù không thắng các đối thủ với cách biệt quá lớn, vẫn đủ sức bỏ túi 3 điểm.

Ngày 18-10, Viettel có lợi thế sân nhà Hàng Đẫy tiếp đón HA Gia Lai (22 điểm) đang mùa sa sút (On Football trực tiếp 19 giờ 15). Lượt đi, đội bóng phố núi từng cầm hòa Viettel 2-2 nhưng cuộc tái ngộ sẽ rất khó cho thầy trò Kiatisak. Hai trận liên tiếp gần nhất trên sân nhà, HA Gia Lai đều chịu thất bại. Họ gặp vấn đề lớn ở đội hình chính thức không có nhiều thay đổi và rất dễ dàng bị đối phương bắt bài.

Vấn đề khác của đội bóng bầu Đức là một số cầu thủ dường như đánh mất động lực khi cơ hội níu kéo ngôi vô địch trên thực tế đã không còn. Thậm chí, việc chen chân vào tốp 3 cũng là một nhiệm vụ đầy khó nhọc với HA Gia Lai. Nhóm tuyển thủ quốc gia của đội khách chơi dần ít đột biến trong khi các ngoại binh có trình độ không cao.

Tuy nhiên, HA Gia Lai vẫn có khả năng chia điểm chủ nhà Viettel để dần tìm lại hình ảnh của chính mình với tiêu chí “đá cho người hâm mộ vui”.

Đấu sớm vòng 20 V-League chiều 18-10 còn có một cuộc đua tốp 3 khác của Bình Định (30 điểm) chạm trán đối thủ dưới cơ Hà Tĩnh (17 điểm) đang tìm đường trụ hạng (On Sports+ trực tiếp 18 giờ). Chủ nhà thường chơi bấp bênh ở sân Quy Nhơn nhưng lần này, các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng không muốn để xảy ra “sự cố” như các trận đấu trước.

Duy có điều, Hà Tĩnh sẽ không chịu buông xuôi ở bước đường cùng. HLV Nguyễn Thành Công xác định những trận đấu V-League còn lại đều là trận chung kết, nếu không thể thắng đối thủ mạnh hơn cũng phải hòa. Hà Tĩnh buộc phải dốc hết sức mình trong thế dựa lưng tường và nhiều khả năng, họ biết cách chia điểm.

Tương tự, SHB Đà Nẵng cũng đang lâm vào cảnh khốn khó với chuỗi bảy trận không thắng. Thầy trò Phan Thanh Hùng hiện có 18 điểm, rơi thẳng vào nhóm cầm đèn đỏ với chỉ hơn hai đội xếp dưới Hà Tĩnh và TP.HCM 1 điểm, hơn đội cuối bảng Sài Gòn 2 điểm.

SHB Đà Nẵng tiếp khách Thanh Hóa (24 điểm) chiều 18-10 là một cơ hội không thể tốt hơn ở thời điểm này để giành chiến thắng (On Football trực tiếp 17 giờ). Tuy nhiên, cái khó của chủ sân Hòa Xuân là khách Thanh Hóa vừa ở sân nhà thua Hải Phòng 0-1 và trên lý thuyết vẫn có thể rớt hạng. Còn thực tế, Thanh Hóa chỉ cần 1 điểm hoặc có thể trắng tay ở trận này, dù lượt đi từng thắng 3-0.

Trong khi đó, Sài Gòn FC (16 điểm) đang mệt mỏi ở cuối bảng phải làm khách SL Nghệ An (26 điểm) đã sắp sửa trụ hạng cũng trong chiều 18-10 (On Sports New trực tiếp 18 giờ). Ở thế yếu hơn, thầy trò Phùng Thanh Phương dễ thua ở sân Vinh nếu chủ nhà chơi đúng sức.

Thế nhưng vào thế cờ tàn V-League, rất khó đoán phong độ SL Nghệ An ra sao. Hơn nữa, Sài Gòn FC còn có món tiền thưởng lớn treo cao cao là động lớn cho các cầu thủ gồng mình ra chơi để tìm chiến thắng.

NGỌC ANH