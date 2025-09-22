The REPLY Law – Đối tác pháp lý tin cậy của khách hàng 22/09/2025 09:16

(PLO)- Công ty Luật TNHH The REPLY, có trụ sở tại TP.HCM (375-377 Nguyễn Thái Bình, phường Bảy Hiền), được thành lập với định hướng đồng hành cùng khách hàng trong mọi khía cạnh pháp lý tại Việt Nam, đồng thời là môi trường để các luật sư phát huy bản lĩnh nghề nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

The REPLY Law do Luật sư Bùi Trần Nhật Vi sáng lập và điều hành, quy tụ đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý có nền tảng học thuật vững chắc, được đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước, giàu kinh nghiệm thực tiễn. Đơn vị cung cấp dịch vụ đa dạng từ hình sự, thương mại, dân sự, hành chính đến các lĩnh vực đặc thù như tranh chấp hợp đồng xây dựng, sở hữu trí tuệ, chính sách thuế nhập khẩu, chuyển giá, khuyến mại. Bên cạnh đó, công ty còn hỗ trợ thủ tục cấp phép chuyên sâu như: văn bằng sở hữu trí tuệ, giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, đăng ký/ thông báo ứng dụng thương mại điện tử, giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch…

Với định hướng chuyên môn sâu, phân tích chặt chẽ và tư duy chiến lược, The REPLY Law cam kết mang lại giải pháp pháp lý tối ưu, trở thành đối tác tin cậy của khách hàng. Đơn vị cũng chú trọng tuyên truyền pháp luật và góp phần nâng cao giá trị nghề luật sư tại Việt Nam.