Nhưng với thầy trò HLV Park Hang-seo thì khỏi lo điều này.

Khuya 3-6, bốn đội bảng G thi đấu qua hai cặp UAE - Malaysia, Thái Lan - Indonesia. Và thầy trò HLV Park Hang-seo đã thay đổi giờ tập để có thời gian quan sát, ghi hình để mổ xẻ, soi ba đối thủ còn lại gồm Indonesia, Malaysia và UAE.

Có đến bốn ngày để HLV Park Hang-seo “giải mã” đối thủ đầu tiên là Indonesia vào khuya 7-6.



Lượt đi đã thắng dễ Indonesia và lượt về tái đấu sẽ là khởi đầu cho mục tiêu lớn tại UAE. Ảnh: NGỌC DUNG

Hai cặp đấu đêm 3-6 đều là những trận sống còn của 3/4 đối thủ xếp dưới Việt Nam nên phần nào phải thể hiện hết khả năng. Trong điều kiện như thế nhất định HLV Park Hang-seo sẽ thu thập được nhiều thông tin hữu ích để đề ra đấu pháp cho ba trận hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công ngôi nhất bảng G.

Chắc chắn mục tiêu ban đầu khi đặt ra thu hoạch 4-6 điểm, giờ HLV Park Hang-seo phải tính lại khi có những thay đổi trong việc xác định bốn suất nhì bảng vào vòng loại cuối. Ông Park buộc phải tính đến hệ số an toàn là phải nhất bảng, vì nếu rơi vào suất thứ nhì khi so sánh với bảy đội nhì các bảng còn lại sẽ buộc phải bỏ kết quả hai trận với đội cuối bảng là Indonesia. Khi đấy sẽ rất phiêu lưu và không an toàn.

Việc thay đổi trên buộc thầy Park sẽ phải ra sân với mục tiêu chiến thắng ít nhất là hai trận gặp Indonesia và Malaysia rồi sau đó mới tính đến chuyện hòa hoặc thắng chủ nhà UAE.