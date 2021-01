Ấn định ngày Việt Nam tranh ngôi đầu bảng với Malaysia

Tại bảng G khuôn khổ tranh suất tham dự VCK World Cup Qatar 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo đang chiếm giữ đỉnh bảng với 11 điểm. Malaysia đứng vi trí thứ 2 với 9 điểm trong tay, tiếp đến là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) trong khi Indonesia toàn thua nên chưa có điểm.



Đội trưởng Quế Ngọc Hải ăn mừng bàn thắng duy nhất do Quang Hai ghi ở trận lượt đi. ẢNH: NGỌC DUNG

Trong nỗ lực để giải quyết dứt điểm hai lượt thi đấu thứ 7 và 8 của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 (khu vực châu Á) trong tháng Ba, AFC đã căn cứ theo lịch thi đấu quốc tế FIFA (FIFA Window).

Theo đó, các liên đoàn thành viên có đội tuyển tham dự cần phải bắt đầu các công tác chuẩn bị cần thiết dựa trên lịch thi đấu đã được AFC công bố, đồng thời chủ động liên hệ với các liên đoàn cấp cao có liên quan nhằm thống nhất việc di chuyển; lịch bay; thị thực nhập cảnh; những biện pháp cách ly y tế cùng những hạn chế liên quan tới việc tổ chức các trận đấu.

Trong công văn phát đi ngày 11-12-2020 của AFC, bất cứ trận đấu nào của Vòng loại thứ 2 không thể hoàn tất do những lý do bất khả kháng, AFC buộc hoàn tất tất cả các trận đấu theo thời hạn do Ban thi đấu AFC đề ra, tức các đội có thể thi đấu theo thể thức sân nhà – sân khách hoặc thi đấu tập trung. Các hướng dẫn cụ thể sẽ được thông báo tới các liên đoàn tham dự giải theo trình tự.



Tiền đạo Công Phượng sẽ được thầy Park tin dùng ở trận lượt về trên đất Malaysia. ẢNH: NGỌC DUNG

Theo kế hoạch thi đấu mới nhất của AFC, lượt trận thứ 7 và 8 lần lượt diễn ra trong hai ngày ngày 25 và 30-3. Cụ thể lúc 20 giờ 45 (giờ địa phương) ngày 30-3 tới, đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ ngôi đầu bảng G trên sân Bukit Jalil, Malaysia thuộc khuôn khổ lượt 8.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, thầy trò HLV Park Hang-seo sở hữu cơ hội thuận lợi để bước tiếp vào vòng loại thứ 3 tại mặt trận World Cup.