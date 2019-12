Ánh Viên, Huy Hoàng dậy sóng đường đua xanh

Chia sẻ trước giờ khai cuộc, HLV trưởng đội tuyển bơi lội Việt Nam Đặng Anh Tuấn tuyên bố: “Tôi chắc chắn bơi lội Việt Nam sẽ bùng nổ ngay ngày đầu tiên. Ngay ngày đầu tiên chúng ta có cự ly 400 m tự do nam, Huy Hoàng có thể tranh chấp với đương kim vô địch Sim Wilson (Malaysia). Đây là hai đối thủ chính tranh chấp hai vị trí nhất, nhì. Ánh Viên chắc chắn có vàng ở cự ly sở trường 200 m hỗn hợp và 200 m bướm”.



Trong ngày khởi tranh môn bơi lội, các kình ngư Việt Nam sẽ thi đấu các nội dung 400 m tự do nam của Nguyễn Huy Hoàng, 200 m hỗn hợp; 200 m bướm của Ánh Viên, cùng dự tranh nội dung này là HCB SEA Games 29 Lê Thị Mỹ Thảo. Ngoài ra còn các cự ly 100 m ếch (Phạm Thành Bảo, Lê Thành Được), 100 m ngửa của Lê Nguyễn Paul, 100 m tự do nữ do tài năng trẻ Nguyễn Diệp Phương Trâm đảm nhiệm.



Ánh Viên tự tin trong buổi tập ngày 3-12 trước khi nhận lãnh trọng trách chính của người chinh phục vàng ngày 4-12 cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: CMQ



Huy Hoàng sẵn sàng cùng đội bơi Việt Nam bùng nổ vàng như nhận định của HLV Đặng Anh Tuấn. Ảnh: CMQ

“Năm nay đội tuyển bơi lội Việt Nam rất mạnh, đồng đều trải dài ở các cự ly. Nữ ngoài Ánh Viên chúng ta có lực lượng nam rất mạnh, có thể cạnh tranh huy chương. Cụ thể, Huy Hoàng ngoài cự ly 1.500 m không có đối thủ, Huy Hoàng còn có thể tranh chấp cự ly 400 m tự do” - ông Tuấn nói thêm về bơi lội Việt Nam so với các đối thủ khu vực.

Cùng với hai ứng viên kể trên, chúng ta có lực lượng vừa tập huấn từ Hungary trở về bao gồm Hoàng Quý Phước, Ngô Đình Chuyền và Nguyễn Hữu Kim Sơn và Trần Hùng Nguyên. Đó đều là những VĐV có khả năng cạnh tranh HCV. Ở các cự ly ngắn, VĐV Lê Nguyễn Paul cũng có khả năng cạnh tranh huy chương. Anh đang đạt điểm rơi tốt về phong độ.

Trước khi các kình ngư chính thức ra quân, ông Tuấn nhấn mạnh lại chỉ tiêu của bơi lội Việt Nam tại SEA Games 30: “Mục tiêu của ban huấn luyện đặt ra cho Ánh Viên phải đạt tám HCV như các kỳ SEA Games trước. Quan trọng chúng tôi phải phân phối sức để đạt được các mục tiêu đó, tập trung ở các cự ly như 50, 100, 200 m ngửa; 200, 400 m hỗn hợp và các cự ly bơi tự do.

Áp lực với chúng tôi ở kỳ đại hội nào cũng có. Riêng với Ánh Viên, dù trước đó có những lúc biến chuyển về vấn đề tâm lý nhưng kể từ sau giải Quân sự thế giới Ánh Viên có sự tiến bộ. Theo tôi, Ánh Viên đã hội đủ năng lượng, năng lực để đảm bảo được chỉ tiêu đặt ra”.

Theo lịch thi đấu, các VĐV thi đợt bơi vòng loại diễn ra lúc 8 giờ sáng. Nếu giành quyền đi tiếp, các VĐV sẽ đấu chung kết vào buổi thi chiều tranh tài lúc 17 giờ.