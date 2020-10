Ba anh em người Hóc Môn thâu tóm chặng 7 VTV Cup

Trước khi xuất phát chặng 7 dài 160 km từ Mộ Đức (Quảng Ngãi) đến TP Quy Nhơn (Bình Định), đoàn đua phải dậy từ rất sớm, di chuyển 125 km từ Hội An đến địa điểm xuất phát. Lịch trình có sự thay đổi so với trước do hậu quả của cơn bão số 9, vừa cán quét qua các tỉnh miền Trung.

Với kết quả về nhì chặng 6 trên đỉnh đèo Hải Vân, tay đua người Pháp Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai) tiếp tục gia tăng khoảng cách, so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Javier Perez (TP.HCM Vinama) lên 22 giây.



Lê Nguyệt Minh chủ động lấn tay lái sang phải, tung nước rút dũng mãnh giành chiến thắng chặng 7. ẢNH: ANH TẤN

Rút kinh nghiệm sau lần để “xổng” Javier ở chặng 2, êkíp Bikelife Đồng Nai chủ động siết chặt vòng vây, không cho tay đua người Tây Ban Nha Javier cũng như các đối thủ, đủ khả năng thôn tính áo vàng như Nguyễn Trường Tài, Nguyễn Tuấn Vũ hay Trần Thanh Điền tách tốp thành công.

Trong thế trận gần như đã an bài khi vào “nước khuya” (những km cuối) các tay đua TP.HCM Vinama buộc phải chuyển hướng sang bảo vệ áo xanh cho Lê Nguyệt Minh bằng cách đưa Nguyễn Minh Việt rời chùm đông, gánh nhiệm vụ “phá” điểm áo xanh, đồng thời tạo tốc độ để các đối thủ rượt đuổi.

Cùng trong vòng xoáy cạnh tranh áo xanh chung cuộc, lực lượng đội Dược Domesco Đồng Tháp dồn lực rượt đuổi Minh Việt, hòng đưa Trần Tuấn Kiệt vào vị trí thuận lợi nhất để cạnh tranh chiến thắng chặng.

Tuy nhiên khi vào những km cuối, đội trưởng Nguyễn Tấn Hoài và dàn “vệ binh đất Sen Hồng” đành ra về trắng tay khi bất lực nhìn Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Dương Hồ Vũ (cùng đội TP.HCM Vinama), Nguyễn Văn Bình (Bình Dương) tung nước rút thần tốc giành hết ba vị trí thắng chặng cao nhất tại mức đến TP Quy Nhơn.



Ba anh em Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Dương Hồ Vũ đồng loạt ăn mừng chiến thắng chặng 7. ẢNH: ANH TẤN

Thành tích giúp “Vua nước rút” Lê Nguyệt Minh tích lũy thêm 25 điểm thưởng, nắm chắc trong tay danh hiệu áo xanh VTV Cup 2020, giải thưởng năm 2018 từng thuộc về anh trai ruột Lê Văn Duẩn.



Điều thú vị là Nguyệt Minh, Hồ Vũ và Văn Bình đều là bà con cùng dòng tộc. Cả ba tay đua đều sinh trưởng từ lò đào tạo xe đạp Hóc môn và là những học trò “nước rút” xuất sắc do HLV Vũ Huyền Thông phát hiện.

Trên bảng tổng sắp áo vàng sau 7 chặng, đương kim vô địch Loic Desriac tiếp tục duy trì ngôi đầu trong khi lực lượng TP.HCM Vinama củng cố ngôi vị số 1 giải thưởng đồng đội.

Sau một ngày (31-10) nghỉ ngơi tại TP biển xinh đẹp, sáng 1-11, các tay đua sẽ thi đấu chặng cuối vòng quanh TP Quy Nhơn.