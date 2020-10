Bà Rịa Vũng Tàu tăng tốc, Bình Định cố bám đuổi

Đường đua nước rút về đích ở giải hạng Nhất rất căng thẳng và gay cấn ở nhóm dẫn đầu với những chiến thắng quý như vàng của các đội kèo trên. Bà Rịa Vũng Tàu ngay từ đầu giai đoạn hai đã hơn các đối thủ đeo bám phía dưới 4 điểm và sau hai trận thắng liên tiếp bằng một phong độ ổn định, họ không cần ngoái lại phía sau.

Cuộc chơi mới nhất đã loại Phố Hiến ra khỏi nhóm tranh vô địch với trận thua đau đớn Bà Rịa Vũng Tàu ngay trên sân nhà PVF quen thuộc. Chơi không đến nỗi nào so với đối thủ lớn và từng cầm hòa thầy trò Trần Minh Chiến không bàn thắng ở lượt đi nhưng Phố Hiến đã không thể giữ trắng lưới ở cuộc tái ngộ chiều 13-10.



Đội trưởng Hải Anh lập công lớn cho Bà Rịa Vũng Tàu với bàn thắng duy nhất vào lưới chủ nhà Phố Hiến. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bàn thắng duy nhất của Bà Rịa Vũng Tàu do công đội trưởng Hải Anh lợi dụng sự hỗn loạn trong vòng cấm đã nhanh chân đưa bóng vào lưới đối phương.

Thời gian dài còn lại, tiếc cho các học trò Hứa Hiền Vinh gia tăng sức ép tấn công dữ dội nhưng vấp phải hàng phòng ngự kiên cường và khôn ngoan của đội khách nên không thể làm gì hơn. Trận thua khiến Phố Hiến chỉ có 20 điểm, kém đội dẫn đầu Bà Rịa Vũng Tàu 10 khi giải chỉ còn ba vòng đấu đã chính thức chấm dứt tham vọng đua vô địch của họ.

Cuộc tranh chấp ngôi vua giải hạng Nhất cùng phần thưởng 1 tỉ đồng và suất thăng hạng V-League mùa sau chỉ còn lại tam mã Bà Rịa Vũng Tàu, Sanna Khánh Hòa, Bình Định.



Thanh Bình lại "nổ súng" trong cơn mưa gôn 4-1 của Bình Định dội vào lưới Bình Phước để tạm lên nhì bảng...



... trong lúc Sanna Khánh Hòa chững lại do trận đấu trên sân Nha Trang chiều 13-10 tạm hoãn do mưa lớn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chút rắc rối ở vòng 2 lượt về chiều 13-10 là trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa tiếp khách An Giang đá hơn nửa hiệp lại bị hoãn vì trời mưa lớn khiến mặt cỏ sũng nước. Bất ngờ An Giang đang dẫn trước chủ sân Nha Trang 1-0 cũng đành ngậm ngùi chờ Ban điều hành giải tổ chức đá bù cùng sự trở lại vạch xuất phát.

Trong lúc đó, Bình Định vẫn ráo riết bám đuổi Bà Rịa Vũng Tàu với cơn mưa gôn 4-1 dội vào lưới đối thủ không có động lực Bình Phước. Dưới cơn mưa trắng trời, chủ sân Quy Nhơn dù vắng ngòi nổ Hữu Thắng vẫn nắm thế chủ động trong suốt 90 phút.

Do sân trơn bóng ướt, Bình Định mãi đến phút 39 mới có bàn mở điểm sau cú đánh đầu của Đình Sơn. Từ nửa hiệp hai, các học trò Nguyễn Đức Thắng liên tiếp ghi ba bàn thắng nữa, trước khi Bình Phước có bàn gỡ danh dự 1-4.

Như vậy, Bình Định tạm vươn lên nhì bảng với 26 điểm, vẫn còn kém Bà Rịa Vũng Tàu 4 điểm. Thầy trò Nguyễn Đức Thắng không nắm quyền tự quyết chức vô địch trong tay, với điều kiện cần là thắng ba trận còn lại, còn điều kiện đủ là chờ Bà Rịa Vũng Tàu không thắng ít nhất hai trận.



Tây Ninh trên sân nhà qua mặt Đồng Tháp 1-0 và đẩy chính đối thủ này chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ở nhóm dưới chạy trốn trụ hạng, Đồng Tháp tiếp tục lâm nguy sau trận thua chủ nhà Tây Ninh 0-1 và nằm yên vị dưới đáy bảng với 9 điểm. Long An chiều 13-10 cũng bại trận 1-2 trên sân của Đắk Lắk cũng có 9 điểm nhưng còn một trận chưa đá.

Dần thoát hiểm ngoạn mục nhất là Cần Thơ sau trận thắng khách kèo trên Huế sít sao 1-0 đã bỏ túi 13 điểm, dù vẫn còn nguy cơ bị níu kéo vẫn dễ thở hơn rất nhiều giai đoạn một liên tục nằm dưới đáy bảng.

Có thể do chủ quan vì còn một trận nữa chưa thi đấu, Huế (15 điểm) sắp sửa trụ hạng nên không chút sợ hãi. Do thời tiết và tình hình lũ lụt tại Huế còn diễn biến rất phức tạp, các nhà tổ chức đã thống nhất đưa trận đấu bù vòng 1 giai đoạn hai giữa CLB bóng đá Huế và Long An tiến hành vào lúc 16 giờ, ngày 17-10 trên sân vận động Cần Thơ, thay vì thi đấu tại sân Tự Do.