Bà Rịa Vũng Tàu vô địch lượt đi, đau cho bóng đá Huế

Bàn thắng quý như vàng của Trung Tín ở phút 82 vào lưới Đắk Lắk giúp cho Bà Rịa Vũng Tàu giữ vững ngôi nhất bảng sau giai đoạn một. Thầy trò Trần Minh Chiến hiện có 24 điểm, hơn đội nhì bảng Sanna Khánh Hòa 4 điểm và quan trọng nhất là tham vọng lẫn nội lực mạnh mẽ còn giúp họ tiến xa hơn.

Do cần rút ngắn thời gian hoàn tất mùa giải do nghỉ nhiều trong hai mùa dịch COVID-19, Ban tổ chức giải hạng Nhất cùng các đội bóng thống nhất sau 11 lượt đấu giai đoạn một sẽ phân nhóm chơi giai đoạn hai.

Theo đó, 6 đội bóng xếp trên thi đấu vòng tròn một lượt chọn đội vô địch và thăng hạng V-League mùa sau, 6 CLB xếp phía dưới bảng xếp hạng đá chạy đua trốn một suất rớt hạng nhì.



Bóng đá Huế gục ngã ngay trên sân nhà trước Bình Phước khiến bị đánh văng ra khỏi tốp 6. Ảnh: ANH MINH.

Đáng chú ý những đội xếp trên trước vòng 11 chiều 30-9 đều giữ vững phong độ của mình để chắn chắc lọt vào nhóm tranh vô địch. Như CLB Sanna Khánh Hòa dù gặp bất ổn về tài chính và chảy máu chất xám vẫn đá thắng tưng bừng đội khách Đồng Tháp 3-0.

Chút bất ngờ là chiến thắng 1-0 của Bình Định trên sân đối thủ mạnh Phố Hiến. Các học trò của HLV Hứu Hiền Vinh chơi rất nỗ lực và tấn công nhiều hơn nhưng vấp phải hàng phòng ngự thép của khách. Chủ nhà trong hiệp hai không may dính đòn hồi mã thương sau pha sửa bóng đẹp mắt của Thanh Bình mang về 3 điểm quý giá cho Bình Định.

Tuy nhiên, đau đớn nặng nề nhất là cái thua nhẹ 0-1 của chủ sân Tự Do trước đội khách Bình Phước không mạnh hơn mình. Nó làm cho bóng đá Huế từ hạng 5 trước vòng 10 rơi xuống hạng 7 để phải ngậm ngùi đi tranh chung kết ngược thật đáng tiếc. Bởi chỉ cần hòa, Huế vẫn còn giữ hạng 6, do bất ngờ An Giang thua đội chót bảng Cần Thơ 1-2.

Trận tự ở nhóm dưới không nhiều biến động dù chủ nhà Tây Ninh thắng ngược Long An 2-1 để ngoi lên hạng 8. Trong khi đó, Cần Thơ với cú qua mặt An Giang phút 89 lần đầu tiên nhảy lên hạng 10, xếp trên Long An và nhường suất cuối bảng cho Đồng Tháp.



Đội trưởng Văn Hiếu (trái) và đồng đội Bình Định soán ngôi thứ 3 của Phố Hiến sau khi đánh bại đối thủ này 1-0 trên sân khách. Ảnh: ANH MINH.

Giải hạng Nhất 2020 sẽ còn rất gay cấn ở lượt về tranh vô địch rơi vào bộ tứ Bà Rịa Vũng Tàu, Sanna Khánh Hòa, Bình Định và Phố Hiến. Trong số này, các học trò Trần Minh Chiến thể hiện rõ nhất quyết tâm lên hạng V-League. Họ cũng có lực lượng ổn định hơn rất nhiều so với ba đối thủ còn lại.

Phía dưới bảng xếp hạng, cuộc đua tránh rơi xuống hạng nhì tập trung vào nhóm ba đội Cần Thơ, Long An và Đồng Tháp. Họ cùng có 9 điểm và điều mấu chốt là thiếu tiền, thiếu nội lực để làm mới mình.

Xếp hạng sau lượt đi giải hạng nhất 2020: 1. Bà Rịa Vũng Tàu (24 điểm); 2. Sanna Khánh Hòa (20 điểm); 3. Bình Định (20 điểm); 4. Phố Hiến (20 điểm); 5. Bình Phước (17 điểm); 6. An Giang (15 điểm); 7. Huế (5 điểm); 8. Tây Ninh (14 điểm); 9. Đắk Lắk (10 điểm); 10. Cần Thơ (9 điểm); 11. Long An (9 điểm); 12. Đồng Tháp (8 điểm).