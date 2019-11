Ban tổ chức SEA Games 30 vừa bổ sung lệnh cấm mang các banner hoặc cờ cổ vũ vào sân thi đấu vượt qua khuôn khổ 35 x 5 feet (khoảng 10,7 x 1,5 m). Được biết trước đó trong trận đấu ra quân môn bóng đá nữ giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan hôm 26-11 tại sân Binan, khi các CĐV Thái Lan kéo cờ cổ vũ to ra giăng ở khán đài thì bị các nhân viên buộc phải xếp lại.



Giải thích cho lệnh cấm bổ sung trên, ban tổ chức

SEA Games giải thích: “Nhằm tránh cho khán giả sự phiền phức, Ủy ban tổ chức SEA Games 30 (PHISGOC) và cảnh sát quốc gia Philippines công bố các chính sách, cũng như các vật dụng không được phép xuất hiện tại tất cả địa điểm thi đấu của SEA Games 30”. Giám đốc điều hành PHISGOC Ramon Suzara còn nhấn mạnh: “Với hơn 11.000 VĐV cùng quan chức đến từ 11 quốc gia trực tiếp tham dự đại hội, chúng tôi buộc áp dụng các biện pháp an ninh bổ sung này nhằm bảo đảm an toàn, an ninh cho mọi người cũng như khán giả đến các địa điểm thi đấu”.

Theo lệnh cấm mới này, các CĐV đến sân cũng không được mang ba lô vào sân. Thay vào đó, mỗi người được phép sử dụng túi nhựa trong suốt có thể chứa được 3,7 lít nước.