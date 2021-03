Nếu ông bầu Đoàn Nguyên Đức vẫn giữ quan điểm CLB HA Gia Lai đá hay, đá đẹp vì người hâm mộ thì HLV trưởng Kiatisak nhấn mạnh: Đội bóng phố núi sẽ ganh đua chức vô địch V-League.

Thông tin được tờ Siam Sport của Thái Lan chia sẻ ngay sau khi Công Phượng, Xuân Trường và các đồng đội trở lại tập luyện sau tết Nguyên đán.



HLV Kiatisak và tiền đạo Công Phượng trở lại tập luyện, chuẩn bị V-League bóng lăn lại vào ngày 13-3. Ảnh: CTV

Zico Thái tiết lộ: “Tôi sẽ tổ chức lại đội hình nhằm đưa CLB trở lại thời kỳ hoàng kim cách đây 18 năm. Thật may cho chúng tôi khi mùa giải tạm ngưng dài hơn dự kiến. Điều đó giúp HA Gia Lai có thêm nhiều thời gian hơn để điều chỉnh. Tôi được biết V-League trở lại, mỗi sân chỉ được đón khoảng 1.000-2.000 khán giả vì sự an toàn của mọi người. Ở buổi tập mới, tất cả cầu thủ đều luyện tập rất hăng say. Chúng tôi cố gắng giành những kết quả tốt nhất, vì mục tiêu của HA Gia Lai là vô địch V-League”.



Dẫn lời bầu Đức, tờ Siam Sport viết: Ông bầu này vẫn giữ quan điểm đá cho vui, miễn sao làm hài lòng người hâm mộ bằng lối chơi, kỹ thuật đẹp mắt và kết quả có như thế nào cũng không quan trọng. Thế nhưng ông Đức cũng tôn trọng HLV trưởng Kiatisak khi “thòng” thêm “HLV Kiatisak có thể tự đặt mục tiêu và quyết tâm của riêng mình”.

Nói với báo chí Thái Lan về việc phòng chống đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, Zico Thái cho biết: “Về tình hình COVID-19, không có gì đáng phải lo ngại, số người nhiễm bệnh là không nhiều. Chính phủ Việt Nam rất coi trọng việc phòng ngừa COVID-19, vì thế các trận đấu tại V-League phải tạm ngưng từ cuối tháng 1 và đến giờ sắp được trở lại khi tình hình dịch phần nào đã được khống chế. Điều đó giúp chúng tôi có rất nhiều thời gian để điều chỉnh lối chơi của toàn đội. Mọi người đều háo hức trở lại, vì mục tiêu lớn của HA Gia Lai là giành suất tham dự cúp châu Á mùa sau”.

Khi V-League trở lại, HA Gia Lai sẽ tiếp tân binh Bình Định và đây là trận đấu rất đáng xem, diễn ra lúc 17 giờ ngày 14-3.