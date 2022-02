Dấu ấn Thường Châu và thế hệ U-23 VN hiện nay Do quá ấn tượng với dấu ấn Thường Châu 2018 với lứa U-23 được trui rèn qua vòng chung kết World Cup U-19 trước đó nên các lứa U-23 sau này hay bị mang ra so sánh. Nhiều nhà chuyên môn vẫn tự hỏi “Bao giờ bóng đá VN mới có lại lứa cầu thủ như thế hệ U-23 Thường Châu 2018? Hỏi tức đã có sự so sánh khập khiễng mà lứa cầu thủ Thường Châu sau đó đã là chủ lực của đội tuyển VN gắn với nhiều chiến tích sau này. Những Quang Hải, Bùi Tiến Dũng (hậu vệ), Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường, Hồng Duy, Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh… đã “chiếm chỗ” ở đội tuyển từ sau chiến dịch Thường Châu đến nay. HLV Park Hang-seo nhiều lúc vẫn than thở bóng đá VN sau nhiều năm vẫn chưa tìm ra những cầu thủ từng tạo dấu ấn đậm như tại Thường Châu. Tuy nhiên, điều quan trọng là có đất để thế hệ cầu thủ trẻ dụng võ hay không? Hy vọng vào một thế hệ mới đừng bị cái bóng ở Thường Châu đè nén… Đ.TRƯỜNG