Sáng 1-8, báo chí thế giới đã ca ngợi VĐV 24 tuổi với những tít ấn tượng “Chạm đến huyền thoại Phelps”, “Sánh ngang huyền thoại Phelps”, “Dressel làm dậy sóng đường đua xanh...”.



Ấn tượng nơi Dressel là trong năm HCV của anh gắn với năm kỷ lục Olympic và thế giới được tạo ra.

Nội dung mà Dressel lấy vàng sớm nhất là đồng đội 4x100 m tự do. Kế đến là nội dung 4x100 m hỗn hợp nam. Sau đó anh chinh phục HCV 100 m tự do, 50 m tự do và 100 m bướm với kỷ lục thế giới 49”45.

Bơi lội Mỹ lại tự hào với một VĐV trẻ có thể thay thế huyền thoại Michael Phelps.