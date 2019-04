Bóng đá Việt Nam học hỏi gì từ AFC Cup?

(gồm một suất nguyên, tức tham gia từ vòng bảng và hai nửa suất, tức thi đấu play off), còn bóng đá Việt Nam kể từ khi B. Bình Dương không còn duy trì được ngôi vô địch V-League thì không còn nguyên suất nào dự AFC Champions League. Thay vào đó là nửa suất tức phải trải qua những trận play off (như Hà Nội vừa rồi đá đến trận play off thứ hai thì rớt xuống dự AFC Cup).



Điều đáng nói là những năm gần đây AFC Cup khoanh vùng từng khu vực, Đông Nam Á có đến bốn bảng đấu, tuy nhiên mặt bằng CLB Đông Nam Á kiểu này các CLB Việt Nam chẳng học hỏi được gì mà có khi còn… hư thân nữa.

Cách đây năm năm thì các nhà quản trị bóng đá Thái Lan đã nhìn ra AFC Cup chẳng thu hoạch được gì về mặt chuyên môn khi đối tượng cọ xát không chất lượng vì nhiều đối thủ quá kém.



Hà Nội hụt AFC Champions League xuống đá AFC Cup chẳng học được gì mà còn bị “phân tâm” thua khó hiểu. Ảnh: NGỌC DUNG

Trong khi đó CLB Johor Darul Tazim với ít năm tham dự AFC Cup làm nên ngôi vô địch năm 2015 thì họ đã vọt lên đủ chuẩn một CLB chuyên nghiệp hùng mạnh được AFC bố trí nguyên một suất đá Champions League. Chỉ có sân chơi AFC Champions League thì các CLB mới mạnh ở Đông Nam

Á như Thái Lan, Việt Nam mới có thể phát triển được.

Hãy nhìn hai đại diện Việt Nam ở AFC Cup mùa này là Hà Nội và B. Bình Dương ở bảng F, G và xem các đối thủ của họ thì biết được chất lượng ra sao. Cùng với chất lượng kém là kết quả cũng vô cùng sốc… Chẳng hạn như Hà Nội đánh bại Naga World của Campuchia 10-0, Naga World đánh bại Yangon Utd 2-1, Yangon lại đánh bại Hà Nội 1-0… Chưa kể các sự cố ở AFC Cup vừa qua mà các đại diện Việt Nam thua cuộc để lại nhiều điều tiếng trong người hâm mộ.

Việc Thái Lan được AFC phân bố hai suất, Malaysia một suất, còn Việt Nam nửa suất cho thấy hiện nay tính phát triển chuyên nghiệp đồng bộ của bóng đá Việt Nam cấp CLB là không cao.

Giữa lúc bóng đá Việt Nam đang có được những thành tích tốt cấp đội tuyển ở đấu trường châu lục rồi khi về CLB những tuyển thủ “hạng 1” chơi sân chơi AFC Cup dường như vô bổ, thậm chí còn có thể thui chột chuyên môn. Nhìn B. Bình Dương, Hà Nội đang đá AFC Cup 2019, có ai dám nói hai đội này có được sự rèn giũa gì từ giải đấu này?