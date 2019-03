Bóng đá Việt Nam trước vận hội World Cup có 48 đội

Việc mở rộng và ưu tiên tối thiểu 8,5 suất cho châu Á được bóng đá Việt Nam (VN) nắm bắt ra sao?



Đội tuyển VN thời HLV Park Hang-seo thì đã tiếp cận tám đội giỏi nhất châu Á (vào tứ kết Asian Cup 2019). Xét về thứ hạng thì lạc quan nhưng đi vào chi tiết lại thấy rất khắc nghiệt.

Vòng loại World Cup 2022 không đá kiểu vòng chung kết Asian Cup mà kéo dài đến tận ba năm.

Phương thức thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (cũng là vòng loại Asian Cup 2023) như sau:

1. 47 quốc gia thành viên LĐBĐ châu Á (AFC), trong đó 14 đội có thứ hạng thấp nhất theo bảng xếp hạng FIFA sẽ bốc thăm bắt cặp đá loại trực tiếp (hai lượt sân nhà, sân khách) để lấy bảy đội vào giai đoạn 2.

2. Bảy đội trên cùng 33 đội còn lại, tổng cộng 40 đội chia làm tám bảng, mỗi bảng năm đội thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà, sân khách xác định tám đội vô địch bảng và bốn đội thứ nhì các bảng có thành tích tốt nhất vào giai đoạn 3 (cũng là 12 đội đá vòng chung kết Asian Cup 2023).



Đội tuyển Việt Nam đã chơi rất ấn tượng trong trận tứ kết với đội tuyển Nhật. Ảnh: ANH HỮU

3. 12 đội vào giai đoạn 3 bốc thăm chia làm hai bảng đá vòng tròn hai lượt sân nhà, sân khách, mỗi bảng chọn bốn đội lấy vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup. Hai đội thứ năm của hai bảng đá play off lượt đi và về trên sân nhà, sân khách. Đội thắng sau hai lượt sẽ đá play off với đội bóng ở khu vực khác ngoài châu Á.

Các đội nằm ở nhóm hạt giống số 1 khu vực châu Á rất mạnh gồm Nhật, Hàn Quốc, Úc, Iran, UAE, Iraq, Uzbekistan, Saudi Arabia… Kế tiếp là những đội như Bahrain, Oman, Trung Quốc, Jordan, Kuwait, Thái Lan, VN…, nhóm này được nhận định là ứng viên của các suất vé vớt. Tuy nhiên, sự đột phá và vươn lên của bóng đá VN thời gian qua khiến AFC đề cao đại diện của Đông Nam Á, cũng là nhà vô địch AFF Cup. Điều này càng khiến thầy trò HLV Park Hang-seo phải có sự chuẩn bị tốt và có một lộ trình để tận dụng thời cơ.

Theo nhận định của chúng tôi, giai đoạn 2 là giai đoạn cam go và thách thức nhất cho tuyển VN, vì giai đoạn này là giai đoạn những nền bóng đá mạnh nhất châu lục có mặt. Họ có thể là những nhà vô địch bảng. Tuy nhiên, “mâm đầu” của châu Á rất rõ là bốn đối thủ Nhật, Hàn, Úc, Iran (nhất định họ sẽ là nhóm hạt giống số 1) vượt đẳng cấp so với phần còn lại. Chính vì thế còn bốn nhà vô địch của bốn bảng còn lại, có thể VN vẫn có cơ hội cạnh tranh vô địch bảng nếu may mắn không rơi vào nhóm “mâm đầu” có bốn gương mặt kể trên. Và cuối cùng, nếu không vô địch bảng thì cũng có thể nhận vé vớt.