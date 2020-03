Bóng V-League lăn kiểu gì?

Thư của AFC gửi các thành viên Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Salman bin Ibrahim Al-Khalifa vừa có bức thư ngỏ cho ngôi nhà chung, trong đó VFF là một thành viên của tổ chức này. Nội dung của thông điệp về việc hoãn các giải đấu trong mùa dịch COVID-19 trên toàn châu Á có đoạn: “Trong giai đoạn khó khăn và đầy thử thách này, AFC mong muốn sức khỏe và sự an toàn cho tất cả thành viên của cộng đồng bóng đá châu lục. Bóng đá sẽ tiếp tục sứ mệnh quan trọng của nó khi thế giới quay trở lại với quỹ đạo vận hành bình thường. Tuy nhiên, ở thời điểm này, mối quan tâm hàng đầu của chúng ta là bảo vệ sự bình an của mọi người. Mỗi người đều phải chịu tác động của dịch COVID-19 và chính phủ các nước cũng đang hành động một cách quyết liệt để giảm thiểu sự ảnh hưởng của dịch bệnh đối với cộng đồng. Trụ sở chính của AFC tại Malaysia, sau khi chính phủ ban hành tình trạng giới nghiêm, bắt đầu từ ngày 17-3, AFC đã buộc phải thực hiện chính sách làm việc tại nhà, để đảm bảo sự an toàn cho nhân viên của mình và tiếp tục gia hạn trong thời gian tới nếu cần thiết. AFC yêu cầu tất cả các liên đoàn thành viên tuân thủ hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để thực hiện một cách tốt nhất các biện pháp bảo vệ sức khỏe, trong trường hợp cần thiết, các liên đoàn có thể thực hiện phương án làm việc tại nhà.