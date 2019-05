Bùi Tiến Dũng trước cơ hội lên tuyển, CĐV mỉa mai MU

Chu Đình Nghiêm mở đường cho Bùi Tiến Dũng lên tuyển

Nếu không có gì thay đổi thủ môn đội tuyển U-23 Việt Nam, Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng sẽ được HLV Chu Đình Nghiêm xếp bắt chính trận Hà Nội FC tiếp SHB Đà Nẵng tại vòng 10 V-League (tranh tài lúc 19 giờ tối mai, 19-5).



Liệu HLV Chu Đình Nghiêm có tạo điều kiện cho thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt chính vòng 10 V-League? ẢNH: CTV

Kể từ khi rời Thanh Hóa về Hà Nội FC đầu quân, Bùi Tiến Dũng chưa một lần được sử dụng, bất chấp đội ĐKVĐ căng mình trên hai mặt trận V-League lẫn AFC Cup. Theo lý giải của ông Nghiêm, do Dũng bị chấn thương cổ tay cần thời gian hồi phục. Cùng thời điểm, người đàn anh thủ môn Văn Công phong độ quá ổn định, càng khiến cơ hội ra sân của thủ môn người Thanh Hóa càng mờ mịt.



Với việc xếp Bùi Tiến Dũng bắt chính vòng 10 V-League, HLV Chu Đình Nghiêm thực hiện một công đôi việc. Quan trọng nhất trước thềm King’s Cup 2019, ông Nghiêm giúp HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo tránh được điều tiếng vì quá ưu ái thủ môn Bùi Tiến Dũng. Kế đến giúp học trò cởi bỏ mặc cảm tự ti, nếu anh vinh dự được góp mặt cùng đội tuyển quốc gia.

Riêng với suất triệu tập cùng đội tuyển U-23 Việt Nam, chuẩn bị trận giao hữu U-23 Myanmar, sự có mặt của Bùi Tiến Dũng gần như là chắc chắn.



Sân nhà của Manchester United nhận giải thưởng SVĐ có mặt cỏ đẹp nhất Ngoại hạng Anh 2018-2019. ẢNH: M.Utd

Fans chế giễu khi MU nhận danh hiệu từ Premier League

Kết thúc mùa giải với vị trí thứ 6, không đoạt danh hiệu nào nhưng Manchester United vừa được BTC Ngoại hạng Anh vinh danh giải thưởng “Đội bóng sở hữu SVĐ có mặt cỏ tốt nhất”.

Với giải thưởng tôn vinh đội ngũ hậu cần sân Old Trafford, ngay lập tức “Quỷ đỏ” nhận được các phản hồi cay nghiệt từ các CĐV. “Lý do Old Trafford có mặt cỏ tốt ư. Mùa rồi MU có chơi bóng đâu” hay “Tôi nghĩ mình nên chuyển qua xem đội ngũ chăm sóc mặt cỏ, thay vì đến sân xem những trận đấu tồi tệ của các cầu thủ”…

Sau 28 năm, Manchester United một lần nữa tái hiện kết quả tồi tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Họ đánh mất suất dự Champions League mùa sau, tệ hơn thua cả hai đội bóng đã rớt hạng Huddersfiled và Cardiff City lượt cuối.

Thậm chí MU sẽ phải tranh tài vòng sơ loại Europa League, nếu tối nay (18-5) Watford City đánh bại Man City đăng quang chức vô địch FA Cup.