Cháu trai Khabib xuất chinh ở One Championship

Cháu trai của độc cô cầu bại làng UFC Nurmagomedov Khabib là Usman Nurmagomedov mới 20 tuổi.

Ở tuổi 20, Usman đã trải qua 10 trận toàn thắng. Trận thắng gần đây nhất của hậu bối nhà võ Nurmagomedov là đánh bại võ sĩ Phần Lan Jerry Kvarnstrom ở giây thứ 40 bằng knock-out kỹ thuật (TKO).



Usman (trái) ở tuổi 20 với 10 trận toàn thắng. Ảnh: UFC

Những nhà quản trị của làng One Championship đang đưa Usman vào làng võ này thay vì UFC quá máu me, kinh khủng, còn One Championship thì nghệ thuật hơn, đẹp mắt hơn và cống hiến hơn.

Ali Abdelaziz, người Ai Cập, hiện nay đang làm giám đốc tuyển chọn võ sĩ cho làng One Championship. Ông cũng là người quản lý của chú cháu võ sĩ Khabib và Usman. Abdelaziz cho biết ông rất lạc quan trong việc đưa Usman sang làng võ One Championship.

Ali Abdelaziz, 42 tuổi cũng là cựu võ sĩ MMA (võ tổng hợp được chơi trong UFC và One Championship), nhận xét: “Nếu đến độ chín mùi, Usman còn có thể “kinh khủng” hơn cả ông chú Khabib, bởi Usman còn biết nhiều “món võ” khác của Brazil và Karate. Tôi tin rằng nếu bước sang tuổi 25, Usman sẽ trở thành “phiên bản” hoàn chỉnh hơn cả ông chú Khabib”.