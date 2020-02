ONE Championship đóng cửa đấu còn bóng đá?

CLB TP.HCM đã chính thức gửi kiến nghị lên VFF và nhờ VFF chuyển đến AFC hoãn trận TP.HCM làm khách trước Hougang Utd (Singapore) ngày 25-2 tới. Trong khi đó sự kiện võ tự do ONE Championship ngày 28-2 vẫn diễn ra trong nhà thi đấu nhưng đóng kín cổng, không cho khán giả vào xem.



Nếu AFC không chịu hoãn, Hougang Utd sẽ tiếp TP.HCM ngày 25-2

Lo ngại trước số trường hợp lây nhiễm dịch COVID-19 đang tăng ở Singapore, CLB TP.HCM đã chính thức gửi kiến nghị lên VFF và nhờ Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chuyển kiến nghị đến AFC hoãn trận Hougang Utd- TP.HCM ngày 25-2 trên sân Jalan Besar.

Ông Lê Hoài Anh cho biết đã gửi kiến nghị của TP.HCM lên AFC.



...Còn ONE Championship vẫn diễn ra nhưng đóng kín cổng

Trong khi đó phía Singapore đã có những động thái đề phòng dịch COVID-19. Đêm 28-2, diễn ra sự kiện võ ONE Championship. Chuỗi các trận đấu trong đêm đó được thi đấu trong điều kiện không khán giả nhằm ngừa lây lan COVID-19. Tuy nhiên, do lịch truyền hình quốc tế đã lên kế hoạch từ lâu nên các trận đấu vẫn diễn ra đúng lịch thi đấu để phủ sóng quốc tế, nhưng đóng kín cổng, không cho khán giả vào. Đây là tổn thất lớn về mặt doanh thu vì các trận đấu ONE Championship diễn ra rất đông khán giả đến xem và giá vé bán rất cao.

Giám đốc điều hành và Chủ tịch giải đấu ONE Championship, ông Chatri Sityodtong viết trên trang xã hội của mình: “Hãy để chúng tôi kết nối thành khối thống nhất, kết nối châu lục để đầy lùi dịch COVID-19”.