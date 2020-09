‘Phá luật’ kiếm tiền tốt hơn

Cuộc so găng của hai ngôi sao thuộc hai môn võ khác nhau đã mang về cho kẻ thắng lẫn người thua…bộn tiền. Đồng thời người xem cũng được “đổi khẩu vị”, vậy tại sao không.

Một trận đấu UFC chỉ mang lại cho kẻ thắng vài trăm ngàn USD, nhưng “cố chịu đòn” một chút nhảy ra sàn đấu quyền Anh có thể mang lại cho họ…bạc triệu đô.



Những cú đấm từ Mayweather (phải) có lực cực mạnh. Ảnh MMA Junke

Trước đây có lần ngôi sao UFC lừng danh Conor McGregor chấp nhận thượng đài với độc cô cầu bại quyền Anh Floyd Mayweather. Cả hai nhận tiền triệu đô, tất nhiên ngôi sao quyền Anh Mỹ phải nhận tiền nhiều hơn, ngoài việc chiến thắng thì giá thù lao cũng cao hơn nhiều. Tuy nhiên McGregor cũng nhận không dưới vài triệu đô, số tiền lớn gấp nhiều lần so với việc anh thượng đài UFC.

Nay ông Nghị Philippines, ngôi sao quyền Anh Many Pacquiao sẽ quyết định thượng đài với McGregor. “Kèo” này có vẻ đẹp.

Trước khi một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp thượng đài với một võ sĩ UFC, giới chuyên môn, các cựu huyền thoại quyền Anh vẫn hay cảnh báo có thể “cái chết xảy ra”, vì các võ sĩ quyền Anh cực khỏe, ra đòn rất nặng ký, nặng hơn rất nhiều so với UFC. Huyền thoại Mike Tyson từng cảnh báo McGregor có thể chết trên sàn đấu khi so găng với Mayweather. Nhưng cuối cùng cả hai đều an toàn và nhận thù lao khủng.



Cuộc so găng giữa võ sĩ UFC và quyền Anh được ví như cuộc tỉ thí của VĐV cầu lông với VĐV quần vợt. Ảnh: MMA Junke.

Nhìn chung giới chuyên môn so sánh võ sĩ UFC thượng đài với quyền Anh nó chẳng khác nào kiểu VĐV cầu lông thách đấu với VĐV quần vợt vậy. Mỗi cú ra tay của quần vợt có lực cực lớn so với cầu lông.

Sean Gibbsons, chủ tịch công ty đại diện của Pacquiao nói với AFP rằng, họ đang thiết kế một cuộc thượng đài giữa nhà vô địch quyền Anh 8 hạng cân khác nhau Pacquiao so găng với McGregor. Nếu các bên tìm được tiếng nói chung, đó sẽ là cuộc đấu mang tầm cỡ toàn cầu.

Pacquiao năm nay 41 tuổi vẫn là một nghị sĩ đầy uy danh của Quốc hội Philippines. Năm 2017, McGregor thượng đài với Mayweather và thua cuộc.

Trước thông tin như vậy, bản thân “đối tác” McGregor cũng đã lên tiếng “chốt” trên trang xã hội của mình: “Cuộc chạm trán ở địa hạt quyền Anh giữa tôi và Pacquiao sẽ diễn ra tại Trung Đông. Tôi lại đối đầu với một huyền thoại quyền Anh khác trong kỷ nguyên của chúng ta”.

Coi như việc “thiết kế cuộc chạm trán phá luật” này đang trơn tru vì cả hai đang rất háo hức và thiện chí.

Ở tuổi 41, Pacquiao cũng cảm thấy an toàn hơn khi đối đầu với những quả đấm nhẹ hơn từ võ sĩ UFC mang găng quyền Anh. Còn võ sĩ UFC thì nhận được thù lao vượt trội, thế giới thì rất háo hức chờ đón “cuộc chiến phá luật” này.