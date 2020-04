‘Xóa sổ’ Wimbledon 2020, Anh tin Pháp, Mỹ cùng số phận

Giải quần vợt Anh mở rộng 2020 (Wimbledon) đã hủy vì dịch COVID-19. Các quan chức quần vợt Anh, Ban tổ chức Wimbledon nghĩ rằng giải Pháp mở rộng (Roland Garros) và US Open sẽ cùng chung số phận với giải Anh.



Ông vua mặt sân cỏ, đương kim vô địch Wimbledon- Federer không buồn lòng khi giải 2020 hủy.

Trưởng ban tổ chức giải Wimbledon Richard Lewis nói rằng, các giải quần vợt trong năm 2020 trong đó có giải Pháp và Mỹ mở rộng cũng sẽ hủy mà thôi. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lây lan tàn khốc chưa có dấu hiệu ngưng. Cần rất nhiều tháng nữa đỉnh dịch mới có thể hình thành rồi lắng xuống. Sau đó mọi người phải “nằm im chờ”, không thể bùng dậy ngay vì có thể dịch trở lại, rồi chưa kể các công tác rà soát, đánh giá dịch bệnh...

Với những lập luận trên, vị sếp của Wimbledon khẳng định Pháp, Mỹ mở rộng sẽ chịu chung số phận như Wimbledon.

Ông Richard Lewis nói tiếp, trong thâm tâm, ông rất mong dịch qua đi để Pháp và Mỹ cứu vớt quần vợt rồi sang năm sau tiếp tục, nhưng rõ ràng tình hình dịch kiểu này rất khó cho việc Mỹ mở rộng và Pháp mở rộng diễn ra.

Wimbledon công bố hủy giải năm 2020 cách đây gần một tuần. Trong quá khứ Wimbledon từng hủy hai đợt, đợt đầu là vào năm 1915 đến 1918 do chiến tranh thế giới thứ nhất, đợt thứ hai hủy từ năm 1940 đến 1945 do chiến tranh thế giới thứ hai. Lần này Wimbledon hoãn do dịch bệnh COVID-19.